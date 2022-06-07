هشام طلعت مصطفى: 2.5 مليار جنيه حجم الاستثمار المتوقع في فور سيزون الأقصر

علق المهندس هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى، على وضع حجر أساس مشروع فندق فور سيزون الأقصر، بحضور ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، موضحًا أن مجموعته لديها خطة عمل واضحة على مدار الخمس سنوات المقبلة، ويتم إعلانها للمستثمرين ومساهمي الشركة، و«ملتزمون بتنفيذها لأننا شركة لديها نحو 500-600 مستثمر عالمي».

الشركة تعتمد على خطط استثمارية مستقبلية عبر خطط خمسية

وأضاف «مصطفى»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة «أون»، أن الشركة تعتمد على خطط استثمارية مستقبلية عبر خطط خمسية، كما أن مجموعة طلعت مصطفى حريصة على الاهتمام بالدخل ذي الطبيعة الثابتة أو المتكرر بخلاف عمل التطوير العقاري، ولديها خطة واضحة لزيادة أعداد الفنادق المملوكة للمجموعة، «لدينا خمس فنادق تعمل الآن في شرم والإسكندرية والقاهرة».

خمس فنادق تحت التطوير

وأوضح أن مجموعة طلعت مصطفى لديها خمس فنادق أخرى تحت التطوير، وهي: فور سيزون الأقصر، ومدينتي، ومرسى علم بها مشروع كبيرة ومشروعات أخرى غرب القاهرة قيد التطوير جهة المتحف الكبير تعلن عنها بعد توقيع العقود مع الحكومة، مضيفًا: «قبل ما ندخل مجموعة الفورسيزونز لمصر بداية الألفية كان ينقص مصر الفنادق ذات الطبيعة الجيدة وهي موجود في العالم أجمع، فالدول تتنوع في تقديم أنواع الفنادق ذات الطبيعة العادية والمتوسطة والفاخرة».

متوسط سعر بيع الغرفة الواحدة بين 80-90 دولارا

وأشار إلى أنه قبل دخول هذه النوعية من الفنادق مصر كان متوسط سعر بيع الغرفة الواحدة بين 80-90 دولارا ، ولم يكن يجذب نوعية معنية من السياحة الوافدة لمصر، ولكن مع دخول فور سيزون لمصر أخرج منتجًا أوصل متوسط سعر بيع الغرفة إلى 400-500 دولار مع اجتذاب شرائح أخرى من السياحة الوافدة لمصر، فضلاً عن النهوض وارتفاع العوائد الاقتصادية السياحية من تلك النوعية من الفنادق، ما يؤدي لرفع مستوى دخل الدولة وتسويق مصر عالميا.

وأوضح أن الفكر اتجه بالتعاون بين شركة إيجوث وطلعت مصطفى لادخال هذه النوعية من الفنادق لجنوب مصر وتحديدًا الأقصر، وهي نوعية من الفنادق المميزة، وكان الاتجاه لأسوان والأقصر نظرًا لامتلاكهما ثروة ضخمة من الآثار والأجواء المناخية التي تمثل مشتى وقبلة للسياحة جنوب مصر، وبالتالي واجب المجموعة النهوض بهذه الثروات عبر الاستثمار الفندقي عن طريق جذب هذه النوعية من السياحة للأقصر وأسوان وجعلها مقصدًا سياحيًا هامًا لنوعية من السياح الأكثر إنفاقًا.

افتتاح الفندق نهاية 2024

وأشار المهندس هشام طلعت مصطفى، إلى أن ذلك يحسن جودة المنتج السياحي المصري، فشكل الشراكة مع الدولة يتماشى مع اتجاهها في الآونة الأخيرة، فالمشاركة مع الدولة عبر الأرض من قبل الحكومة والمطور يقوم بالاستثمار وتقاسم الإيراد عبر تقييم الأراضي بسعرها الحالي والاستثمار الذي ضخه المستثمر ومن ثم يتم تقاسم الإيراد، موضحًا أن حجم الاستثمار المتوقع في المشروع 2.5 مليار جنيه كإنفاق ويتم افتتاح الفندق في نهاية 2024.