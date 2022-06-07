محافظ الأقصر يضع حجر اساس مشروع فورسيزونز الأقصر بحضور هشام طلعت مصطفى

قام السيد المستشار/مصطفى ألهم ، محافظ الأقصر ، بوضع حجر أساس مشروع فندق فورسيزونز الأقصر ، بحضور السيدة الأستاذة/ ميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ، والسيد الأستاذ/هشام طلعت مصطفى ، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى ، وذلك اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022 .

ويقع المنتجع الجديد فى الجانب الشرقى من النيل ويطل على وادى الملوك مباشرة ، ويضم فندق فى المنتصف وجناحين مصممين بأسلوب معمارى فريد . ويتكون الفندق من من 5 طوابق على مساحة 40 الف متر مربع ويحتوى على 201 غرفة ، بالاضافة الى جراج للسيارات على مساحة 3 الأف متر تحت الأرض.

كما يضم الفندق قاعات اجتماعات وجيمانيزيوم ونادي صحي وحمامات سباحة وحدائق وشلالات ومنطقة العاب أطفال بالاضافة الى التراسات المطلة على النيل و قاعة المناسبات وغيرها من الملحقات.

ويمثل الفندق الجديد اضافة حقيقية لقائمة الفنادق السياحية عالية المستوى وإضافة جديدة لمحافظة الأقصر ، التي هي واحدة من أهم المقاصد السياحية في العالم .