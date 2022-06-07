رئيس التحرير

محمود مسلم

محافظ الأقصر يضع حجر اساس مشروع فورسيزونز الأقصر بحضور هشام طلعت مصطفى

كتب:

الوطن
01:42 م | الثلاثاء 07 يونيو 2022
محافظ الأقصر يضع حجر اساس مشروع فورسيزونز الأقصر بحضور هشام طلعت مصطفى

قام السيد المستشار/مصطفى ألهم ، محافظ الأقصر ، بوضع حجر أساس مشروع فندق فورسيزونز الأقصر ، بحضور السيدة الأستاذة/ ميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ، والسيد الأستاذ/هشام طلعت مصطفى ، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى ، وذلك اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022 .

ويقع المنتجع الجديد فى الجانب الشرقى من النيل ويطل على وادى الملوك مباشرة ، ويضم فندق فى المنتصف وجناحين مصممين بأسلوب معمارى فريد . ويتكون الفندق من من 5 طوابق على مساحة 40 الف متر مربع ويحتوى على 201 غرفة ، بالاضافة الى جراج للسيارات على مساحة 3 الأف متر تحت الأرض.

كما يضم الفندق قاعات اجتماعات وجيمانيزيوم ونادي صحي وحمامات سباحة وحدائق وشلالات ومنطقة العاب أطفال بالاضافة الى التراسات المطلة على النيل و قاعة المناسبات وغيرها من الملحقات.

ويمثل الفندق الجديد اضافة حقيقية لقائمة الفنادق السياحية عالية المستوى وإضافة جديدة لمحافظة الأقصر ، التي هي واحدة من أهم المقاصد السياحية في العالم .

{"description":"\u0645\u062d\u0627\u0641\u0638 \u0627\u0644\u0623\u0642\u0635\u0631 \u064a\u0636\u0639 \u062d\u062c\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u0645\u0634\u0631\u0648\u0639 \u0641\u0648\u0631\u0633\u064a\u0632\u0648\u0646\u0632 \u0627\u0644\u0623\u0642\u0635\u0631 \u0628\u062d\u0636\u0648\u0631 \u0647\u0634\u0627\u0645 \u0637\u0644\u0639\u062a \u0645\u0635\u0637\u0641\u0649"}
{"description":"\u0645\u062d\u0627\u0641\u0638 \u0627\u0644\u0623\u0642\u0635\u0631 \u064a\u0636\u0639 \u062d\u062c\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u0645\u0634\u0631\u0648\u0639 \u0641\u0648\u0631\u0633\u064a\u0632\u0648\u0646\u0632 \u0627\u0644\u0623\u0642\u0635\u0631 \u0628\u062d\u0636\u0648\u0631 \u0647\u0634\u0627\u0645 \u0637\u0644\u0639\u062a \u0645\u0635\u0637\u0641\u0649"}
{"description":"\u0645\u062d\u0627\u0641\u0638 \u0627\u0644\u0623\u0642\u0635\u0631 \u064a\u0636\u0639 \u062d\u062c\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u0645\u0634\u0631\u0648\u0639 \u0641\u0648\u0631\u0633\u064a\u0632\u0648\u0646\u0632 \u0627\u0644\u0623\u0642\u0635\u0631 \u0628\u062d\u0636\u0648\u0631 \u0647\u0634\u0627\u0645 \u0637\u0644\u0639\u062a \u0645\u0635\u0637\u0641\u0649"}
{"description":"\u0645\u062d\u0627\u0641\u0638 \u0627\u0644\u0623\u0642\u0635\u0631 \u064a\u0636\u0639 \u062d\u062c\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u0645\u0634\u0631\u0648\u0639 \u0641\u0648\u0631\u0633\u064a\u0632\u0648\u0646\u0632 \u0627\u0644\u0623\u0642\u0635\u0631 \u0628\u062d\u0636\u0648\u0631 \u0647\u0634\u0627\u0645 \u0637\u0644\u0639\u062a \u0645\u0635\u0637\u0641\u0649"}
{"description":"\u0645\u062d\u0627\u0641\u0638 \u0627\u0644\u0623\u0642\u0635\u0631 \u064a\u0636\u0639 \u062d\u062c\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u0645\u0634\u0631\u0648\u0639 \u0641\u0648\u0631\u0633\u064a\u0632\u0648\u0646\u0632 \u0627\u0644\u0623\u0642\u0635\u0631 \u0628\u062d\u0636\u0648\u0631 \u0647\u0634\u0627\u0645 \u0637\u0644\u0639\u062a \u0645\u0635\u0637\u0641\u0649"}
{"description":"\u0645\u062d\u0627\u0641\u0638 \u0627\u0644\u0623\u0642\u0635\u0631 \u064a\u0636\u0639 \u062d\u062c\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u0645\u0634\u0631\u0648\u0639 \u0641\u0648\u0631\u0633\u064a\u0632\u0648\u0646\u0632 \u0627\u0644\u0623\u0642\u0635\u0631 \u0628\u062d\u0636\u0648\u0631 \u0647\u0634\u0627\u0645 \u0637\u0644\u0639\u062a \u0645\u0635\u0637\u0641\u0649"}

اقرأ المزيد:

طلعت مصطفى تتجاوز تحديات كورونا والحرب الأوكرانية وتحقق نموًا في المبيعات والإيرادات

نجاح كبير للنسخة الأولى من منتدى أعمال القاهرة برعاية طلعت مصطفى

اليوم.. فتح باب الحجز لوحدات الرحاب ومدينتي بفروع طلعت مصطفى البيعية

ننشر تفاصيل كراسة الشروط لوحدات الرحاب ومدينتي التي تطرحها طلعت مصطفى

ضمن مسئوليتها المجتمعية .. طلعت مصطفى تطلق "منتدى أعمال القاهرة" لتأهيل شباب مشروعاتها لسوق العمل

"طلعت مصطفى" تشجع سكان مدينتي والرحاب على المشاركة بماراثون للجري بإطلاق سباق 3 كم
بقلم الوطن