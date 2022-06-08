مدير أعمال ديانا حداد عن «اعتناقها الإسلام»: الموضوع بقاله سنين.. إيه اللي فكركم

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة للمطربة ديانا حداد من أمام الكعبة، قائلين إنها اعتنقت الإسلام وأرادت بدء حياتها كمسلمة بأداء مناسك العمرة.

ومن جانبه، أبدى حلمي بشير، مدير أعمال ديانا حداد، لـ«الوطن»، دهشته من انتشار هذا المنشور على نطاق واسع، بخاصة وأن ديانا اعتنقت الإسلام منذ أعوام عدة، بحسب قوله، مضيفا: «مش عارف إيه اللي فكرهم دلوقتي».

ديانا حداد وأغنية سيد الحمقى

وفي فبراير الماضي طرحت الفنانة ديانا حداد أحدث كليب غنائي لها يحمل عنوان «سيد الحمقى»، والذي حقق مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يويتوب، بعد مرور 24 ساعة على طرحها.

أغنية سيد الحمقي من ألحان محمد أنور وتوزيع حسام كامل، وكلمات الشاعر محمد القاسمي.

كلمات أغنية سيد الحمقي

وتقول كلماتها:

ترجيتك معي تبقى وأنا بتعب وأنا بشقى

‎ووصيتك على قلبي وحذرتك من الفرقة

‎على بالي ذكي تفهم وإنك من البشر أرقى

‎ولكن خاب فيك الظن لأنك سيد الحمقى

غبي من بعد قلبي نساك

يشوفك أغلى من نفسه

وراح تصدق الخوان

وأنا ليك شاطئ ومرسى

ترجيتك وقلبك خان وصدق للأسى حدثه

جيتك عاشق والهان ورديت الهوا بـ نقصه

ترجيتك تكون أوفى تكون أصدق .. تكون أنقى

وأمنتك على روحي وياما قولتلك رفقًا

حسبتك عاشق ومغرم.. وأنا في الهوا غرقا

ولكن ما عملت حساب.. أناديلك وما ألقى

ضعيف وكل ضعفك بان بعد قلبي ما بكيتك

بعد ما كنت في حرمان وكو انت أذيتك

ترجيتك وأنا اللي غلطان على العمر اللي ضحيته