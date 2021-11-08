عاصي الحلاني يكشف لـ«الوطن» تفاصيل «ديو» يجمعه بالمطربة ديانا حداد

كشف الفنان اللبناني، عاصي الحلاني، عن أعمال فنية جديدة، يحضر لها خلال هذه الفترة، من بينها «ديوهات» غنائية مع عدد من المطربين. وكشف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن أول «ديو» منها، وعن التفاصيل الخاصة به ومع من سيقدمه.

عاصي الحلاني وديانا حداد في «ديو» جديد

وقال عاصي الحلاني: «خلال الفترة الجاية بحضر ديو غنائي جديد لأول مرة بكشف عنه وهي أغنية هتجمع بيني أنا والمطربة الكبيرة ديانا حداد اللي بحب صوتها جدا وبحب العمل معاها».

وتابع الحلاني، قائلا «الأغنية ستكون أغنية مختلفة تماما عما قدموه خلال الفترة الماضية، وأنهم اختاروا اللهجة البيضا للأغنية لتكون سهلة ويتمكن الجمهور من فهمها بسهولة».

وكشف الحلاني، عن أنهم سينتهون من الأغنية قريبا جدا، لتكون جاهزة للطرح مع بداية العام الجديد، الذي يحمل كثير من المفاجآت التي يحملها للجمهور خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن الثنائي عاصي الحلاني وديانا حداد، كانا قد قدما «ديو غنائي» مشترك منذ خمس سنوات تقريبا، حيث إنهم في عام 2016 قدما أغنية بعنوان «روميو وجوليت» وهذا العمل حقق نجاحا كبيرا مع الجمهور جعلهم يفكرون في تقديمه مرة أخرى.

عاصي الحلاني في مهرجان الموسيقي العربية

يذكر أن الحلاني، كان قد تواجد في مصر خلال الفترة الماضية، وأحيا واحدة من ضمن حفلات مهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ30، وخلال الحفل قدم عدد كبير من أغانيه، وكذلك أغاني وطنية، منها «أحلف بسماها»، كما قدم أغنية خاصة بالعندليب عبد الحليم حافظ، بسبب حبه له، وهي «سواح»، التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.