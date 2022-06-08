داوود عبدالسيد: غيابي ليس بإرادتي.. والأجيال الجديدة بها مخرجين شديدي الموهبة

كشف المخرج داوود عبد السيد، الفائز بجائزة النيل للفنون، عن سبب غيابه قائلًا: «موجود في الحياة والواحد عايش وبيشوف وبيسعد وبيحزن أحيانا.. إنما الحمد لله»، مشيرًا إلى أن مسألة عودته للسينما مرة أخرى ليست بإرادته: «مش إرادتي أنا اللي هترجع ولا اللي هتمنع لكن إحنا بنشتغل في سوق ولما السوق بيبقى عايز حاجة بيعملها ولو مش عايز حاجة مبيهتمش بيها، وفيه أوضاع لازم نبقى فاهمينها ونبقى عارفين الأسباب الحقيقية إنما مش إرادة المخرج ولا إرادة أي حد مجردة كده.. أنا عايز أعمل أفلام ومين اللي هيديني الفلوس عشان أعمل أفلام».

توفير مناخ سينما مختلفة

وطالب «عبد السيد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، بتوفير مناخ يقدم سينما مختلفة وجماهيرية وفنية، مشيرًا إلى أن هذا غير مرتبط باسم داوود عبدالسيد لافتًا إلى أن الأجيال الجديدة بها مخرجين شديدي الموهبة وأن موهبتهم لا تظهر نتيجة الظروف الإنتاجية الموجودة.

مجموعة من المشاريع لم تُنفذ

وكشف «عبد السيد» عن مجموعة من المشاريع الفنية لديه والتي لم تٌنفذ، بسبب «ظروف إنتاجية»، لافتًا إلى أنه يعتبرها انتهت ولا يرغب في تنفيذها مشيرًا إلى أنه ظل يجهز إنتاجيًا لبعض الأفلام لسنوات منها فيلم «الكيت كات» والذي استغرق 5 سنوات وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

وأشار إلى أنه ظل 10 سنوات يبحث عن إنتاج لفيلم «رسائل البحر»، ولم يستطيع أن يقدمه إلا بدعم الدولة مطالبًا باحترام المحتوى الذي يقدمه الفنان.