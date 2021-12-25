داوود عبدالسيد يعود بحلقة استثنائية على «CBC» بعد سنوات من الغياب

يحل المخرج الكبير داوود عبد السيد ضيفا على الإعلامية قصواء الخلالي عبر برنامجها «في المساء مع قصواء»، المذاع على شاشة cbc، وذلك من خلال حلقة خاصة واستثنائية تعرض على مدار يومي الخميس والجمعة المقبلين في رأس السنة الميلادية، وذلك بعد غياب عن الإعلام المصري لسنوات من العزلة قضاها داوود عبد السيد.

داوود عبد السيد في حلقة خاصة في المساء مع قصواء

واختص المخرج الكبير داوود عبد السيد برنامج «في المساء مع قصواء»، والذي يذاع عبر قناة CBC، للظهور بعد رفضه الظهور في العديد من البرامج وإجراء أي حوار خلال الفترات السابقة، موجها الشكر للبرنامج ومقدمته الإعلامية قصواء الخلالي على الجهد المبذول منها لتقديم محتوى مهم للمشاهدين.

وخلال الحلقة، يتحدث المخرج الكبير بجرأة لم يتحدث بها من قبل عن سيرته المهنية بدءا من تصويره الأفلام التسجيلية في الشارع وحبه لها، وانتهاءً بإخراج أهم الأفلام السينمائية، كما رى تفاصيل عمله في بداية حياته مع المخرج الكبير يوسف شاهين، والكتابة الإبداعية.

داوود عبد السيد وكواليس أفلامه

وتطرق المخرج الكبير خلال وجوده في صالون برنامج «في المساء مع قصواء» لفيلميه «الصالعيك» و«الكيت كات»، وسر اختياره واصراره على أن يكون دور «الشيخ حسني» من نصيب الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وسبب تخلى الفنان الراحل أحمد زكي عن دوره في فيلم «الصعاليك» وإسناد الدور لـ«عبد العزيز».

كما تحدث المخرج الكبير عن سبب اختيار المطرب الراحل شعبان عبد الرحيم لتجسيد أحد الأدوار في فيلمه مواطن ومخبر وحرامي، وكذلك كواليس فيلمه رسائل البحر الفائز بجائزة أهم 100 فيلم من مهرجان دبي.

داوود عبد السيد بدأ مسيرته كمساعد مخرج

والمخرج الكبير داوود عبد السيد، أحد أعظم المبدعين فى السينما المصرية، ويصنف من أهم مخرجي السينما المصرية في فترة الثمانينيات والتسعينيات، حيث بدأ مسيرته كمساعد مخرج في بعض الأفلام، أهمها «الأرض» ليوسف شاهين.

وقدم المخرج داوود عبد السيد عددا من أهم أفلام السينما المصرية مثل«الكيت كات»، «أرض الأحلام»، «أرض الخوف»، و«رسائل البحر» ، وحصل على الكثير من الجوائز الهامة عن أعماله الفنية.