داوود عبدالسيد: فيلم «الكيت كات» عبر عن العجز المجتمعي

قال المخرج داوود عبدالسيد، إن فيلم «الكيت كات»، كان رواية لإبراهيم أصلان، مضيفاً «الرواية كان فيها كمية أشخاص كبيرة أوي مش موجودة في الكيت كات، وعلشان كده الكيت كات مش مالك الحزين، لكنه جزء مختلف، ويعبر عن العجز المجتمعي».

عبد السيد: «الفيلم كان تعبير عن مرحلة هزيمة 1967 لأني كنت ابنها»

وأضاف «عبد السيد»، خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، ويذاع على فضائية «CBC»، أن قراءته لتلك الرواية، ساعدته في التعبير عن الأفكار بداخله، التي كان مفادها بأن المجتمع عاجز، لأن الأفراد لا يستطيعوا تجاوز هذا العجز، «ده كان لأني ابن مرحلة الهزيمة في 1967، الفكرة دي موجودة لحد دلوقتي، لأننا مقدرناش نتجاوز عجزنا، سواء ثقافيا أو اجتماعيا».

عبد السيد: الأفلام التسجيلية عرفتني بشكل أكبر على ملامح من حياة المصريين

وتابع: «هناك عدد كبير من مخرجي جيلي، صنعوا أفلاما تسجيلية أكثر، وقد تكون أنجح من التي قدمتها، وهذا النوع من الأفلام فتح لي آفاق معينة في فهم بعض الأمور، فأنا ابن المدينة، ولم أعِش في الريف، كما أنني ابن الطبقة الوسطى، ولم أكن أعلم بما يحدث في المصانع، والطريقة التي يعمل بها العمال، والأفلام التسجيلية منحتني لمحة عن حيوات لم أكن أعلم عنها شيئًا، واستطعت التعرف بشكل أكبر على ملامح من حياة المصريين».

واعترف عبدالسيد، أنه لم يوفِ الأفلام التسجيلية حقها، بسبب الانشغال بالكتابة والإخراج السينمائي والروائي، وكان أُحادي الاختيار، لكن غيره استطاع تحقيق التوازن.