عاجل .. مدبولي: مشاورات مصر مع «صندوق النقد» ما زالت مستمرة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ المشاورات التي أعلنت مصر بدأها مع صندوق النقد الدولي مؤخرا ما زالت مستمرة، وذلك خلال لقائه بمجموعة من ممثلي كبري صناديق الاستثمار العالمية مساء أمس، لاستعراض فرص الاستثمار في البورصة أو الأصول الثابتة.

التعاون مع صندوق النقد الدولي

وأضاف رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الذي أفصح مجلس الوزراء عن تفاصيله قبل قليل، أنّ علاقة التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي، والاتصالات مع «الصندوق»، لم تنقطع منذ 6 أعوام، وتحديدا منذ عام 2016.

وأوضح «مدبولي»، أنّه حتى بعد نهاية برنامج الإصلاح النقدي والمالي، الذي عملت مصر مع الصندوق عليه، استمر الصندوق في منح مصر استشارات ودعم فني لها.

الإصلاحات الهيكلية

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أنّ «الإصلاحات الهيكلية» حاضرة بقوة خلال المفاوضات التي تجري مع صندوق النقد الدولي حاليا، للتأكيد على أنّنا لن نقف عند برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة، والذي كان بمثابة قصة نجاح نالت استحسان وثقة المؤسسات الدولية.