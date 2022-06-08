رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل .. مدبولي: معدل النمو سيتجاوز 6% بنهاية العام المالي الحالي

كتب:

محمد مجدي
09:54 ص | الأربعاء 08 يونيو 2022
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

قيَّم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نسبة النمو الاقتصادي المتوقع تحقيقها بنهاية العام المالي الحالي بنهاية الشهر الحالي بـ«الجيدة».

معدل النمو المتوقع

وقال رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه وفدا من ممثلي صناديق الاستثمار العالمية مساء أمس: «نتوقع أن ينتهي العام المالي الحالي بمعدل نمو يتجاوز 6%، وهي نسبة جيدة في ظل الظروف العالمية الحالية، ومقارنة بمعدلات نمو الأسواق الناشئة، كما نستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة معدل نمو يتراوح بين 6% و7%».

وواصل: «السوق المصرية واعدة وتتجاوز 100 مليون نسمة، وتمثل عنصرا مهما لأي مستثمر يدرس ضخ استثمارات جديدة، إضافة إلى العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الكثير من الدول والتكتلات الاقتصادية، وهذه الاتفاقيات تسمح بنفاذ المنتجات التي تصنع في مصر إلى هذه الأسواق بمزايا جمركية».

استثمارات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر

وأشار رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لزيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.

اقرأ المزيد:

عاجل .. مدبولي: مشاورات مصر مع «صندوق النقد» ما زالت مستمرة

«مدبولي» يتابع آليات تسهيل عبور المواطنين والبضائع الأنفاق أسفل قناة السويس

مدبولي يتابع موقف بروتوكولات المشروعات بين الوزارات والهيئة الهندسية

مدبولي يترأس اجتماع «العليا للأداء الاقتصادي» ويستعرض تكليفات السيسي للوزارات
محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.