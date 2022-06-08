عاجل .. مدبولي: معدل النمو سيتجاوز 6% بنهاية العام المالي الحالي

قيَّم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نسبة النمو الاقتصادي المتوقع تحقيقها بنهاية العام المالي الحالي بنهاية الشهر الحالي بـ«الجيدة».

معدل النمو المتوقع

وقال رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه وفدا من ممثلي صناديق الاستثمار العالمية مساء أمس: «نتوقع أن ينتهي العام المالي الحالي بمعدل نمو يتجاوز 6%، وهي نسبة جيدة في ظل الظروف العالمية الحالية، ومقارنة بمعدلات نمو الأسواق الناشئة، كما نستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة معدل نمو يتراوح بين 6% و7%».

وواصل: «السوق المصرية واعدة وتتجاوز 100 مليون نسمة، وتمثل عنصرا مهما لأي مستثمر يدرس ضخ استثمارات جديدة، إضافة إلى العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الكثير من الدول والتكتلات الاقتصادية، وهذه الاتفاقيات تسمح بنفاذ المنتجات التي تصنع في مصر إلى هذه الأسواق بمزايا جمركية».

استثمارات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر

وأشار رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لزيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.