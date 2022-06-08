مؤسس «حفريات المنصورة» ينجح في توثيق حفرية ديناصور ضخم آكل للحوم

قام الدكتور هشام سلام أستاذ علم الحفريات الفقارية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ومؤسس مركز الحفريات الفقارية بجامعة المنصورة بقيادة الفريق المصري المشارك دوليا في توثيق حفرية ديناصور مفترس وضخم آكل للحوم، عاش قبل 98 مليون عاماً في الواحات البحرية بصحراء مصر الغربية.

ديناصورات مفترسة

ونُشرت الدراسة التي توثق اكتشاف الحفرية اليوم في دورية Royal Society Open Science وتعاون فيها فريق دولي من خبراء في علم الحفريات في الدراسة مع بلال سالم، المؤلف الرئيسي والمعيد بجامعة بنها وعضو فريق سلام لاب والمبتعث لجامعة أوهايو الامريكية.

الديناصور المفترس عاش قبل 98 مليون سنة

ووفقا بيان صادر عن المركز : «تمثل الحفرية الجديدة الفقرة العنقية العاشرة من رقبة ديناصور ضخم آكل للحوم، والتي تم اكتشافها في إحدى الرحلات الحقلية المشتركة بين مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية وعلماء من وزارة البيئة في الواحات البحرية في 2016».

و تابع البيان : «تنتمي الحفرية لديناصور من عائلة من الديناصورات تسمى أبيلوصوريات Abelisauridae أو ديناصورات هابيل، ويرجع أصل تسمية هابيل تكريمًا لروبرتوا هابيل Roberto Abel، العالم الأرجنتيني الذي اكتشف أول حفريات هذه العائلة».

ومن جانبه قال الدكتور هشام سلام المؤلف المشارك بالدراسة: «قبل نحو 98 مليون عاماً لم تكن تُعرف الواحات البحرية بهذا الاسم، بل كانت واحة الديناصورات و بكل ما تعنيه الكلمة من معني كانت واحة تعج بالحياة، سادت فيها صراعات دامية بين حيوانات مختلفة وعلى قمتها الديناصورات، وعاشت ديناصورات تلك الواحة على طول ضفاف نهر قديم عرف باسم نهر العمالقة، حيث عاشت واحدة من أضخم الديناصورات أكلات اللحوم وأيضاً أكلات العشب».

الحفرية لديناصور من عائلة من الديناصورات تسمى أبيلوصوريات

و أشا بلال سالم المؤلف الرئيسي لهذه الدراسة أنه «على الرغم من شهرة الواحات البحرية بمحتواها الحفري الغني لوجود هياكل لأكثر الديناصورات شهرة في العالم، إلا أنه لم يتم تسجيل أي ديناصور ينتمي لعائلة ديناصورات هابيل من الواحات البحرية من قبل».

و أضاف :" الدراسة تكشف أسراراً مهمة عن الحياة السحيقة في المنطقة بتسجيلها لديناصور مفترس متوسط الحجم (يقدر طوله بنحو 6 أمتار) بين بقية عائلته، والأوسط حجماً بين أبناء عشيرته من ديناصورات الواحات البحرية".

و يتألف الفريق الدولي من العديد من الخبراء في الدراسة وهم: سلام، وباتريك أوكونور أستاذ التشريح وعلم الأعصاب بجامعة أوهايو، وعالم الحفريات مات لامانا بمتحف كارنيجي للتاريخ الطبيعي بالولايات المتحدة الأمريكية، وسناء السيد، طالبة الدكتوراه بجامعة ميتشيجن ونائب مدير مركز الحفريات الفقارية بجامعة المنصورة، بجانب فريق من جامعة بنها، وجهاز شئون البيئة المصري. قام الرسام العلمي المتخصص في الرسوم العلمية للحفريات أندرو مكافي بالعمل أو المساعدة في معظم الرسوم التوضيحية للورقة البحثية".