التعليم العالي: نتابع نشاط عمل المؤسسات التعليمية والغلق والإحالة للنيابة حال المخالفة

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على التنسيق والمعاهد بالوزارة، أن لجان الضبطية القضائية التابعة للوزارة تقوم بأداء مهامها على أكمل وجه دون رصد أي مشكلات أو العمل يسير وفقاً لخطة عمل تهدف للقضاء على كافة الكيانات والمؤسسات التي تعمل بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات في تقديم الخدمة التعليمية للطلاب وتمنحهم شهادات جامعية مزورة وتدعي انتسابها لوزارة التعليم العالي والجامعات، لافتا إلى أن الوزارة تتابع عمل ونشاط المؤسسات التعليمية المختلفة، مؤكداً أن الغلف والإحالة للنيابة العامة عقوبة المخالفين.

إتاحة أسماء وبيانات المؤسسات التعليمية المعتمدة على الموقع الإلكتروني لتنظيم الجامعات

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على التنسيق والمعاهد بالوزارة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن لجان الضبطية القضائية نجحت خلال الفترة الماضية في مداهمة ما يقرب من 40 كيانا وهميا خلال الشهريين الماضيين وفقاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكداً أن الغلق والإحالة للنيابة العامة عقوبة المخالفين والمقدمين للخدمة التعليمية دون سند قانوني.

تنسيق القبول بالجامعات 2022

وناشد قطاع رئيس التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلاب خلال الفترة المقبل تزامناً مع انطلاق تنسيق القبول بالجامعات الحكومية 2022 عدم الانسياق خلف مروجي الشائعات والاعلانات الوهمية للمؤسسات التعليمية غير المعتمدة وكذلك التواصل مع وزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات الحكومية حال الاستعلام عن أي مؤسسة تعليمية تجنباً للوقوع كفريسة بأيدي أصحاب منعدمي الضمير.