رئيس التحرير

محمود مسلم

التعليم العالي: نتابع نشاط عمل المؤسسات التعليمية والغلق والإحالة للنيابة حال المخالفة

كتب:

أحمد أبوضيف
04:09 ص | الثلاثاء 07 يونيو 2022
وزارة التعليم العالي

وزارة التعليم العالي

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على التنسيق والمعاهد بالوزارة، أن لجان الضبطية القضائية التابعة للوزارة تقوم بأداء مهامها على أكمل وجه دون رصد أي مشكلات أو العمل يسير وفقاً لخطة عمل تهدف للقضاء على كافة الكيانات والمؤسسات التي تعمل بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات في تقديم الخدمة التعليمية للطلاب  وتمنحهم شهادات جامعية مزورة وتدعي انتسابها لوزارة التعليم العالي والجامعات، لافتا إلى أن الوزارة تتابع عمل ونشاط المؤسسات التعليمية المختلفة، مؤكداً أن الغلف  والإحالة للنيابة العامة عقوبة المخالفين.

إتاحة أسماء وبيانات المؤسسات التعليمية المعتمدة على الموقع الإلكتروني لتنظيم الجامعات 

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على التنسيق والمعاهد بالوزارة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن لجان الضبطية القضائية  نجحت خلال الفترة الماضية في مداهمة ما يقرب من 40 كيانا وهميا خلال الشهريين الماضيين وفقاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكداً أن الغلق والإحالة للنيابة العامة عقوبة المخالفين والمقدمين للخدمة التعليمية دون سند قانوني.

تنسيق القبول بالجامعات 2022

وناشد قطاع رئيس التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلاب خلال الفترة المقبل تزامناً مع انطلاق تنسيق القبول بالجامعات الحكومية 2022 عدم الانسياق خلف مروجي الشائعات والاعلانات  الوهمية للمؤسسات التعليمية غير المعتمدة وكذلك التواصل  مع وزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات الحكومية  حال الاستعلام عن أي مؤسسة تعليمية تجنباً للوقوع كفريسة بأيدي أصحاب منعدمي الضمير.

 

 

اقرأ المزيد:

عبدالغفار: التعليم العالي أحد الأذرع الرئيسية للقوى الناعمة المصرية

وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

«التعليم العالي»: عدد الطلاب الوافدين 88 ألف يدفعون 400 مليون دولار

وزير التعليم العالي: إقبال من الطلاب الوافدين على دراسة الطب في مصر
أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.