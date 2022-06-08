تعيين 390 شاباً واستخراج 447 شهادة قياس مهارة ورخصة مزاولة مهنة بدمياط

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط 390 شاباً، منهم «قادر باختلاف» في منشآت القطاع الخاص والاستثماري من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من مكاتب التشغيل، وبلغ المسجلين بها 995 شابًا، كما تمّ استخراج 447 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلاً عن توفير 7 فرص عمل.

التفتيش على 204 منشآت

وقال وزير القوى العاملة إنَّ المديرية في مجال التفتيش العمالي فتشت على 204 منشآت بنظام الدوري والحملات، والإعادة على 89 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 22 محضراً، وإعداد ندوتي توعية، وفي مجال التدريب المهني تمّ بدء دورة تدريبية بمركز التدريب المهني بدمياط الجديدة على مهنة التفصيل والحياكة لـ15 متدربة.

تلقى سعفان، تقريرا بذلك من منى الأطروش مدير المديرية، أشارت فيه إلى أنَّه في مجال السلامة والصحة المهنية، فتشت المديرية خلال شهر مايو الماضي على 156 منشأة، مع إعادة التفتيش على 147 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 40 محضراً للمنشآت المخالفة، وعمل 18 مذكرة غلق إداري، وتنظيم 7 ندوات توعية، فضلاً عن تلقى 13 شكوى، وتمّ اتخاذ إجراء قانوني حيال 6 شكاوى منهم، و7 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

تحرير 22 محضر مخالفات

أما في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً واجتماعياً إذ صرفت المديرية 4 آلاف جنيه منحتي مولود جديد لعاملين، وصرفت 10600 جنيه لـ43 عاملاً رعاية صحية، أما في مجال علاقات العمل تلقت المديرية 7 شكاوى عمالية تمّ تسوية شكوى منها ودياً، وإحالة شكوى للقضاء، وتبقى 5 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وبمجال التفتيش على المنشآت للتأكّد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 236 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.