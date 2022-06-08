المحكمة تعاقب عاطلا بالحبس سنتين بتهمة انتحال صفة صحفي ببني سويف

عاقبت محكمة بني سويف الاقتصادية بالجلسة العلنية المنعقدة، اليوم الأربعاء، المتهم محمد وشهرته «محمد الكاشف»، عاطل، وينتحل صفة صحفي وإعلامي، بالحبس لمدة عامين وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه.

كما ألزمت المحكمة، المتهم بأن يؤدي للمدعين بالحق المدني مبلغ 50 ألف جنيه تعويض مؤقت؛ لما نسب له من سب وقذف رئيس جامعة بني سويف وأساتذة آخرين بالجامعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«يوتيوب» في القضية المقيدة برقم 437 لسنة 2022 جنح اقتصادية بني سويف.

انتهاك خصوصية من منتحل صفة صحفي

وبحسب أوراق الدعوى المقامة من رئيس جامعة بني سويف، أن المتهم في غضون شهر سبتمبر 2021 انهال على المجني عليهم سبًا وقذفًا بطريق النشر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، طاعنًا في أعمالهم بغير سلامة نية، ناشرًا فيديوهات تحمل صورهم منتهكًا خصوصياتهم دون رضائهم، مستخدمًا تقنيات معلوماتية لمعالجة صورهم بطريقة مست اعتبارهم.

المتهم استخدم الفيس بوك لارتكاب جرائمة

وأوضحت أوراق الدعوى أن المتهم أنشأ وأدار حسابا على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك ويوتيوب؛ لارتكاب جرائمه سالفة الذكر التي أثبتت المحكمة صحة الاتهام وعاقبته بالحبس لمدة عامين وصدر الحكم برئاسة المستشار محمود عزت رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار الدكتور ياسر عبد اللطيف والمستشار أحمد بسيوني وحضور وكيل النائب العام علاء عوض الله، وسكرتير محمد فريد عبد الحميد.