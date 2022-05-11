ضبط فني زراعي ينتحل صفة طبيب و يدير عيادة " لجميع التخصصات الطبية"

أسفرت حملة لإدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية في محافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، عن ضبط موظف فني زراعي بإحدى الوحدات المحلية في دائرة مركز سوهاج، لانتحاله صفة طبيب، وإدارة عيادة طبية تشمل تخصصات مختلفة، كما يقوم بممارسة مهنة الطب، من خلال توقيع الكشف على المرضى، ووصف أدوية لهم.

تم تنفيذ الحملة بناءً على توجيهات الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، بإشراف الدكتور محمد محسن عساف، مدير العلاج الحر، وعضوية كل من الدكتور محمد سيد فقير، والدكتور محمد بدر، والدكتورة منى عبد الناصر، والدكتور خالد سعد، بالتعاون مع مباحث التموين بسوهاج.

ضبط أدوات جراحية ملوثة وغير معقمة

وأكدت وكيل وزارة الصحة بسوهاج، في تصريحات لها قبل قليل، أنه تم ضبط بعض الأدوات الجراحية، تبين أنها ملوثة وغير معقمة، يستخدمها الفني الزراعي المذكور داخل العيادة، حيث تبين أنه كان يقوم بإجراء عمليات جراحية بسيطة لعدد من المرضى، بالمخالفة للقانون، وبما يعرض سلامة المواطنين للخطر.

أدوية خاصة بالتأمين الصحي وغير مصرح بتداولها

من جانبه، أوضح الدكتور محمد محسن عساف، مدير إدارة العلاج الحر بصحة بسوهاج، أنه تم أيضاً ضبط كمية من الأدوية تخص التأمين الصحي، وغير مصرح بتواجدها أو تداولها داخل العيادات الخاصة، بالإضافة إلى أدوية منتهية الصلاحية، كما تم ضبط عدد من أجهزة قياس الضغط والسكر، وعدد من السماعات يستخدمها المتهم في الكشف وفحص المترددين على العيادة.

إلقاء القبض على المتهم وتحرير المحضر اللازم

وعلى الفور، تم إلقاء القبض على المتهم، والتحفظ عليه، وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال جميع الإجراءات القانونية.

وتكثف مديرية الصحة بسوهاج من حملاتها، وبصورة يومية، على المنشآت الصحية والمراكز الطبية الخاصة، لضبط المخالفين والمتلاعبين بصحة المواطن، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وذلك لضمان تقديم خدمة طبية آمنة للمواطنين.