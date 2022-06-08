السجيني: مستعد للمثول أمام جهات التحقيق لإثبات وقائع إهدار مال عام بهيئة الطرق

أكّد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنَّ أداء الهيئة العامة للطرق والكباري يمثل إهدارًا للمال العام، متابعًا «مستعد للمثول أمام أي جهة للمساءلة عما أقوله، وأمتلك مستندات ووقائع تؤكّد أن الهيئة العامة للطرق والكباري مثال صارخ لإهدار المال العام».

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المنعقدة الآن لمناقشة نحو 30 طلب إحاطة مقدمة من أعضاء المجلس حول المشكلات التي تواجهها محافظة الجيزة، وذلك في حضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

السجيني: الهيئة العامة للطرق والكباري خارج الخدمة وتحتاج إلى إعادة الهيكلة

وقال «السجيني» خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم، إنَّ الهيئة العامة للطرق والكباري خارج الخدمة وتحتاج إلى إعادة النظر والهيكلة من داخل، فضلًا عن تغيير قناعاتها في التعامل مع المحافظين والبرلمان واللجان النوعية بمجلس النواب.

وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على أنَّه سيتقدم بمذكرة إلى رئيس مجلس النواب بشأن تجاهل الهيئة العامة للطرق والكباري حضور الاجتماعات أو الرد على مقترحات النواب.

السجيني: يتعين على رئيس هيئة الطرق حضور الاجتماع البرلماني للرد على طلبات النواب

واستكمل: «لو حصل وتصادف وجود أحد المحافظين للرد على طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من النواب بشأن إشكاليات تواجه بعض الطرق بمحافظاتهم، يتعين على رئيس هيئة الطرق العامة والكباري حضور الاجتماع البرلماني، خاصة أنه لا يوجد لديه نفس حجم العمل الذي يواجهه المحافظين في مصر، وأي محافظ بدرجة يعد بدرجة وزير لأنه أدى اليمين الدستوري».

وأكمل: «هناك طرق وكباري تمّ تنفيذها وتبين وجود بها عيوب تصميماتها، وذلك بسبب تجاهل الهيئة العامة للطرق والكباري الاستماع إلى المحافظ وقيادته وكذلك لوزارة الداخلية ورؤيتها قبل تنفيذ المشروع، لذا التواصل بين الجهات المعنية مفقود».

يُشار إلى أنَّ لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خصصت اجتماعها اليوم الذي سيستمر نحو 8 ساعات متصلة لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء المجلس بشأن بعض المشكلات التي تواجه محافظة الجيزة.