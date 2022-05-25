«نقل النواب» توصي بتشكيل لجنة مصغرة لحصر مشاكل مديريات الطرق والكباري

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم، مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2022-2023، فيما يخص مديريات الطرق بالمحافظات وتشمل 27 مديرية.

لجنة مصغرة لمناقشة مشاكل مديريات الطرق بالمحافظات

أوصت اللجنة بتشكيل لجنة مصغرة من 5 نواب من أعضاء اللجنة لحصر جميع المشاكل التي تواجه مدريات الطرق على مستوى الجمهورية والاقتراحات والتوصيات التي عرضت خلال الاجتماع، وإعداد مذكرة لعرضها على المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لإحالتها إلى المهندس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بما يضمن وضع حلول تمكن مديريات الطرق من القيام بدور فعال للنهوض بالطرق الداخلية بوصفها المعابر الرئيسية التي تربط أهالي الأقاليم بالمحاور والطرق الجديدة التي جرى إنشاؤها، لكي يشعر المواطن المصري بحجم الإنجاز الذي تم في مجال الطرق على مستوى الجمهورية.

لجنة النقل والمواصلات

وأعلنت لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد موافقتها على موازنة مديريات الطرق والكباري، بعدما استمعت إلى جميع رؤساء مديريات الطرق بكل المحافظات.