التعليم: المدارس التكنولوجية الجديدة تخدم النهضة الزراعية في صعيد مصر

أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أن الوزارة بصدد التوقيع على عدد من بروتوكولات التعاون خلال الأيام المقبلة مع مجموعة من المستثمرين لإنشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية في صعيد مصر، لتخريج أيدي عاملة مدربة ومؤهلة لسوق العمل، في تخصصات تخدم التنمية التي تقوم بها الحكومة في مختلف المجالات.

المدارس التكنولوجية الجديدة

وقال مجاهد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المدارس التكنولوجية الجديدة التي سيتم توقيع بروتوكولات التعاون بشأنها، متخصصة في التكنولوجيا الزراعية على أحدث ما وصل إليه هذا القطاع عالميا، من تطوير وتقدم، بحيث تخدم النهضة الزراعية في محافظات صعيد مصر، على أن تكون هذه المدارس في المنيا وبني سويف وسوهاج، وبأحدث نظم التدريس العالمية في مجال التعليم الفني القائم على الشق التكنولوجي.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر:

- مدرسة «العربي» للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات.

- مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان.

- مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام.

.مدرسة الشهيد النقيب أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية.

.- مدرسة «أي-تك» للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة «إلكترومصر» للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة «آل السويدي» للتكنولوجيا التطبيقية.

.- مدرسة «الصالحية» الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة الشرقية.

- مدرسة «إيجيبت جولد» للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة القليوبية.

- مدرسة «بي تك» للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة القاهرة.

- مدرسة «وي» للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة القاهرة.

- مدرسة «HST» للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة القاهرة.

- مدرسة «ريادة» للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة بورسعيد.

- مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة الجيزة.

مدرسة مجموعة «فولكس فاجن» للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة القاهرة.

- مدرسة «غبور 1» للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة القاهرة.

- مدرسة «غبور 2» للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة الجيزة.

- مدرسة «GIT» للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة الإسكندرية.-

مدرسة «ظهر» للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة بورسعيد.

- مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة الجيزة.

- مدرسة «وي» للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة الإسكندرية.

- مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة الدقهلية.

- مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة السويس.

- مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة المنيا.

- مدرسة MCV للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة الشرقية.

- مدرسة مدحت السويدي للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة الشرقية.

- مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا 29التطبيقية - مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

- مدرسة أحمد ضيف الله الدولية - محافظة أسيوط.

- مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية- محافظة الإسكندرية.

- مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة أفروإيجبت الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة الجيزة.

- مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية- محافظة القاهرة.

- مدرسة محمود العناني للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية- محافظة المنيا.