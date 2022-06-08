التعليم: وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 من بنوك الأسئلة

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّ أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 يتم وضعها من بنك الأسئلة، وتعتمد على الفهم ونتاج التعلم ومخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين والحشو، مشيرا إلى أنّ جميع أسئلة الامتحانات ستكون اختيار من متعدد للشعبتين العلمية والأدبية، ولن تحتوي الامتحانات على أسئلة مقالية، والتصحيح سيكون إلكترونيا.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّ أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022، ستقيس نواتج التعلم، كما أنّ لها معايير تتعلق بزمن الامتحان والدرجة المخصصة لكل سؤال والمستويات المعرفية لقياس نواتج التعلم في المواد الدراسية المختلفة، وكذا الوزن النسبي وأنواع الأسئلة ونوعياتها وطريقة إجابة الطالب عليها وهو اختيار الإجابة، منوها بأنّ جميع اللجان الامتحانية ستكون مؤمّنة تماما.

امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في المدارس وليس المنازل

ومن جهته، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ امتحانات الثانوية العامة 2022 ستعقد بدءا من 20 يونيو الحالي، حيث تبدأ بالمواد غير المضافة للمجموع، والتي ستعقد في لجان مؤمّنة تماما في المدارس وليس المنازل، مشيرا إلى أنّ هناك رقابة مشددة داخل لجان الامتحانات لمواجهة الغش، وهناك كاميرات مراقبة سيتم تركيبها داخل اللجان، لضبط الطلاب الغشاشين.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة ستكون بعيدة عن التعقيد

وأضاف شوقي لـ«الوطن»، أنّ أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 بعيدة تماما عن التعقيد وستكون مباشرة، ويجب على الطلاب المذاكرة جيدا والاستعداد للامتحانات، مؤكدا أنّ جميع اللجان الامتحانية ستكون معقمة تماما ضد كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، ولن يسمح بالغش داخل لجان امتحانات الثانوية العامة.