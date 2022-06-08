نائب وزير التربية والتعليم: دستورنا يحث الدولة على تطوير التعليم الفني

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني في تصريحات خلال مداخلة هاتفية لراديو النيل، إن الوزارة تعمل جاهدة على خطة تطوير التعليم الفني منذ أربع سنوات بعد استقرار الأوضاع بالدولة المصرية نسبيا، حيث تم تعديل الدستور المصرى سنة 2014 وأصبح من الدساتير النادرة الذي يحمل مادة مخصوص تحث الدولة المصرية على تشجيع وتطوير التعليم الفني.

يجري تطوير التعليم الفني بمصر بحيث يلبي احتياجات سوق العمل

وشرح نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني أنه يجري تطوير التعليم الفني بمصر بحيث يلبي احتياجات سوق العمل وتناظر جودته معايير الجودة للدول المتقدمة.

تطوير المناهج بتخصصات التعليم الفني المختلفة

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني أنه تم تطوير المناهج بتخصصات التعليم الفني المختلفة، بحيث أنها تركز على المهارات والسلوكيات، بالإضافة إلى توسيع المعارف في المهن المختلفة.

إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية

واختتم نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني قائلا: «قمنا بعمل شراكات مع الشركات الكبرى من القطاع الخاص لإنشاء ما يسمى بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، و نتيجة التطور بيظهر تأثيره بعد تخرج الطلبة على الأقل بـ3 سنين بالنسبة للتعليم الفني قبل الجامعي».

وشدد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني على إتاحة الدراسة بالجامعات لطلاب التعليم الفني بعد حصوله على شهادة الدبلوم فوزارة الاتصالات تعمل على توفير أقسام مناسبة لخريجي مدارس التكنولوجيا الجديدة بالكليات المختلفة.