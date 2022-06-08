تفاصيل اكتشاف ديناصور «هابيل» القاتل على ضفاف نهر العمالقة (فيديو)

أعلن الدكتور هشام سلام، مؤسس مركز الحفريات الفقارية بجامعة المنصورة ورئيس الفريق المصري والأستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، عن نجاح فريق دولي بمركز حفريات جامعة المنصورة، في اكتشاف ديناصور «هابيل» القاتل، الذي عاش في مصر قبل 98 مليون سنة، في منطقة الواحات البحرية، والتي لم تكن تعرف بهذا الاسم، بل كانت معروفة بـ«واحة الديناصورات»، بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، حيث كانت الواحة تعج بالحياة، سادت فيها صراعات دامية بين حيوانات مختلفة، على قمتها الديناصورات، التي عاشت على طول ضفاف نهر قديم عُرف باسم «نهر العمالقة».

أصل تسمية الديناصور «هابيل»

وأكد «سلام»، في بث مباشر مع «الوطن»، أن أصل تسمية «هابيل» يرجع تكريماً روبرتوا هابيل (Roberto Abel)‎، ‏العالم ‏الأرجنتيني الذي اكتشف أول حفريات هذه العائلة، وتتميز تلك الديناصورات بشكلها المرعب ‏وجمجمتها ‏المخيفة، وتخرج من فكوكها أسنان حادة أشبه بأنصال السكاكين، بينما تُظهر قدماها الخلفيتان ‏كتلة عضلية ‏ضخمة لتساعدها في الهجوم والافتراس، ورغم قصر طرفيها الأماميين لدرجة الضمور، إلا أن ‏تلك ‏الديناصورات كانت من بين الأشرس على الإطلاق‎.

«بلال»: عائلة ديناصورات «هابيل» لم يتم تسجيلها من قبل

وقال بلال سالم، المعيد بجامعة بنها وعضو فريق «سلام لاب» والمُبتعث لجامعة أوهايو الأمريكية، والمؤلف الرئيسي للدراسة، إنه على الرغم من أن الواحات البحرية عُرفت بغناها بالمحتوى الحفري؛ لما أنتجته من هياكل لأكثر الديناصورات شهرة في العالم، إلا أنه لم يتم تسجيل أي ديناصور ينتمي لعائلة «هابيل» من الواحات البحرية من قبل، ولذا فإن الدراسة تكشف أسراراً مهمة عن الحياة السحيقة في المنطقة بتسجيلها لديناصور مفترس متوسط الحجم، يُقدر طوله بنحو 6 أمتار، بين بقية عائلته، والأوسط حجماً بين أبناء عشيرته من ديناصورات الواحات البحرية.

وأضاف أن ديناصورات «هابيل» جابت القارات الجنوبية القديمة «جندوانا، وأوروبا»، إلا أن التشابه بين ديناصورات الـ«تي ريكس» وديناصورات «هابيل»، في القوة والشراسة، جعل المجتمع العلمي يُلَقب عائلة «هابيل» بـ«تي ريكس قارات العالم الجنوبية القديمة».

نجاح فريق دولي في توثيق حفرية ‏ديناصور

وأعلنت جامعة المنصورة أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تلقى تقريراً من الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس ‏جامعة المنصورة، حول نجاح فريق دولي من علماء الحفريات الفقارية، بقيادة مصرية من مركز جامعة ‏المنصورة للحفريات الفقارية، بالتعاون مع علماء من وزارة البيئة بالواحات البحرية، في توثيق حفرية ‏ديناصور مفترس، عاش قبل 98 مليون سنة، في الواحات البحرية بصحراء مصر الغربية‎.‎

وأكدت جامعة المنصورة، في بيان صحفي، أن الديناصور يشبه إلى حد كبير ديناصور «تي ريكس» الشهير، وأوضحت أنه في إحدى ‏الرحلات الحقلية المشتركة بين مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية، وعلماء وزارة البيئة، في ‏الواحات البحرية، عثر الفريق على حفرية لفقرة مغطاة برواسب صلبة من الحديد والرمل، وبالدراسة ‏التشريحية المفصلة التي استغرقت عدة سنوات، تبين أنها تمثل الفقرة العنقية العاشرة من رقبة ديناصور ‏ضخم آكل للحوم، وأن هذا النوع من الفقرات تجمع من الصفات التشريحية ما يكفي ليوضح أنها تنتمي ‏لفرد من عائلة من الديناصورات تسمى «أبيلوصوريد»‎ (Abelisauridae) ‎أو ديناصورات «هابيل».