انطلاق حملة طرق الأبواب بالدقهلية 11 يونيو الجاري.. تستمر 19 يوما

عقدت مديرية الصحة بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا للاستعداد لتنفيذ حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا لمن هم أكبر من 12 عاما على مستوى ‏المحافظة، وتستمر الحملة خلال الفترة من 11 إلى 30 يونيو الجاري، لتشمل جميع المناطق على مستوى ‏المحافظة من خلال فرق متحركة وثابتة، بحضور مديري الإدارات الصحية وقيادات الطب الوقائي، وذلك في إطار جهود وزارة الصحة في مجابهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان.

وبحسب بيان لمديرية الصحة بالدقهلية، فقد حضر الاجتماع في قاعة الاجتماعات بالمديرية، الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، مع مديري الإدارات الصحية ومديري الطب الوقائي بالإدارات الصحية، بحضور فريق الإشراف المركزي بالوزارة، والدكتورة عبير عبد الغني، وكيل المديرية، والدكتورة لمياء سلامة، مدير الطب الوقائي وعدد من مديري الإدارات الفنية بالمديرية.

انطلاق الحملة 11 يونيو الجاري

وناقش الاجتماع آخر الاستعدادات لحملة طرق الأبواب والتي ستبدأ فعالياتها بمحافظة الدقهلية خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 30 يونيو 2022، لمن هم أكبر من 12 عاما، وذلك عن طريق فرق مدربة ومنتشرة في كافة القرى والنجوع والتوابع بالمحافظة.

الحملة تستهدف الوصول إلى المناطق النائية

وقال الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية‏، إن الحملة تستهدف الوصول إلى المواطنين بالمناطق النائية وتطعيمهم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا بجرعاتها الأولى والثانية والتنشيطية.

وتناول الاجتماع مناقشة خطة العمل بالإدارات الصحية وخطة فرق الإشراف وتحديد أماكن التمركزات وطريقة تحريك فرق التطعيم والإشراف على إعداد وتجهيز حوامل الطعوم وأكياس التبريد للفرق المتحركة وتدريب مدخلي البيانات على العمل في الحملة، واستعراض نوعية المشاكل التي قد تواجههم والعمل على حل أي علاقه تتعلق بالإدخال الإلكتروني.

توفير عناصر بشرية للمشاركة في الحملة

وناقش الاجتماع تنظيم أعداد التمريض وحركة تنقلاتهم أثناء الحملة، وتوفير قوة بشرية كافية تغطي النطاق الجغرافي لكل الوحدات والمدن، بما لا يخل بسير العمل الفني داخل الوحدات ومكاتب الصحة أثناء تنفيذ الحملة.

كما أكد الاجتماع على دور إدارة الثقافة الصحية بعمل ندوات تثقيفية في النوادي والجمعيات والوحدات الصحية والمستشفيات وغيرها من أماكن تواجد المواطنين، لتعريفهم بأهمية التطعيم ودوره في الحد من انتشار فيروس كورونا.