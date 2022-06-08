التجارة: إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري المغربي لزيادة معدلات الاستثمار

أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أنّ وزير الصناعة والتجارة المغربي، سيزور القاهرة على رأس وفد فني لاستعراض عدد من الموضوعات والملفات المتعلقة بتعزيز التعاون المشترك في المجالات الصناعية والتجارية وبحث التحديات التجارية العالقة بين البلدين، وايجاد حلول عاجلة لها، وبما يسهم في تنمية وتطوير معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدتها الوزيرة، مع رياض مزور وزير الصناعة والتجارة المغربي، وذلك في إطار زيارتها الحالية للمغرب، والتي تضمنت عقد سلسلة لقاءات مكثفة مع مسؤولين ورجال اعمال.

وشارك في الاجتماع، السفير ياسر عثمان سفير مصر بالمغرب، وحاتم العشري، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، والوزير مفوض تجاري سليمان خليل، رئيس المكتب التجاري المصري بالمغرب.

العلاقات المصرية المغربية

وقالت الوزيرة، إن مصر والمغرب ترتبطان بعلاقات تاريخية كبيرة، مؤكدةً ضرورة تنمية وتطوير العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية لمستويات متميزة ترقى لمستوى العلاقات والروابط المتميزة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والملك محمد السادس، وتعكس المقومات والإمكانات الاقتصادية الكبيرة للبلدين.

مجلس الأعمال المصري المغربي

واشارت جامع، إلى أنّ اللقاء تناول الاتفاق على إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري المغربي المشترك بجانبيه، بما يسهم في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي المشترك وتشجيع القطاع الخاص على زيادة معدلات الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية بين البلدين، وكذا استعرض مقومات صناعات السيارات بمصر والمغرب، وإمكانيات تحقيق التكامل الصناعي بين البلدين في هذا الصدد.

وأكدت الوزيرة، استعراض أوضاع قطاعي التجارة والصناعة بالبلدين، في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، والتدابير التي تتخذها الدولتين لتغطية احتياجات الشعبين المصري والمغربي، مشيرةً إلى الاتفاق على أهمية تفعيل منظومة تبادل الزيارات والوفود بين رجال الأعمال في البلدين، وتعزيز الاستفادة من مبادرة التجاري وفا بنك لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر والمغرب ودول غرب ووسط أفريقيا.

حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب

واوضحت جامع، أنّ حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب بلغ العام الماضي نحو 758.7 مليون دولار مقارنة بنحو 617 مليون دولار عام 2020 محققةً نسبة زيادة بلغت 23%، مشيرةً إلى أنّ قيمة الصادرات المصرية للمغرب بلغت العام الماضي نحو 711 مليون دولار مقارنة بنحو 468 مليون دولار عام 2020 محققةً نسبة زيادة بلغت 52%.

من جانبه، أكد رياض مزور وزير الصناعة والتجارة المغربي، حرص بلاده على تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة مع دولة مصر في مختلف المجالات، وعلى الأصعدة كافة، استنادا إلى العلاقات الاخوية والتاريخية بين شعبي وحكومتي البلدين، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من المقومات التجارية والصناعية المتميزة لكلا البلدين، وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المغربي والمصري على حد سواء.

مبادرة روابط الأعمال الأفريقية

وفي سياق متصل، عقدت نيفين جامع، لقاءً مع إسماعيل الدويري، المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك المغربي، حيث جرى استعراض تطورات العمل بمبادرة روابط الأعمال الأفريقية، الخاصة بتعزيز التعاون التجارى والصناعي مع دول القارة الإفريقية وبصفة خاصة دول وسط وغرب إفريقيا ، مشيرةً إلى أن المبادرة تستهدف تحقيق التكامل الاقتصادى بين دولتى مصر والمغرب ودول وسط وغرب القارة وذلك بالاستفادة من السمعة الدولية والإنتشار الجغرافى للتجارى وفا بنك بدول القارة الإفريقية.

كما عقدت وزيرة التجارة والصناعة، لقاءً مع حميد الشعبي، رئيس إحدى كبرى الشركات المغربية العاملة في مجال الأثاث، حيث جرى مناقشة إنشاء مركزين تجاريين فى المغرب لتسويق الأثاث المصرى وخاصة الأثاث الدمياطي والتقليدي واليدوي، ما يسهم في زيارة صادرات الأثاث المصري للسوق المغربي، حيث جرى الاتفاق على تنظيم زيارة لوفد من مجموعة الشعبي الأسبوع المقبل لمصر للقاء كبار مصدري الأثاث المصريين تمهيدا للبدء في تدشين هذا المشروع.