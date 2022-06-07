وزيرة التجارة: نسعى لدعم المستثمرين والقطاع الخاص وأبوابنا مفتوحة

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنّ العاصمة الإدارية الجديدة، أصبحت الآن هي القبلة الأولى للمستثمرين العقاريين في مصر، مؤكدة أن الدولة لو عرضت نفس الأراضي على المطورين العقاريين قبل عشر سنوات بالعاصمة الإدارية الجديدة، «كانت الناس افتكرت إننا مجانين، ولكن اليوم الوضع اختلف، والصورة تغيرت، وأصبحت العاصمة الإدارية الجديدة هي العنوان الأول الذي يسعى إليه المطورون العقاريون والمستثمرون».

وزيرة التجارة: تقديم كافة التسهيلات لدعم المستثمرين والقطاع الخاص

وأضافت الوزيرة، خلال كلمتها التي ألقاها نيابة عنها اللواء إيهاب محمد أمين مختار مساعد وزير الصناعة والتجارة للشئون الفنية، بالملتقى الاقتصادي الثالث تحت عنوان العاصمة الإدارية الجديدة في ظل بناء الجمهورية الجديدة رؤية مصر 2030: «إحنا موجودين خلف جميع المستثمرين، وموجودين معاكم لتلبية أي طلبات، وجميع القرارات الجديدة الصادرة من الوزارة تهدف للتيسير على المستثمرين، وفي مقدمتها التراخيص، والشباك الواحد، وهي جميعًا رسائل طمأنة لكل المصريين».

وتابعت «جامع»: «قدرنا نستثني مستلزمات البناء من قرارات البنك المركزي، لئلا يتأثر السوق العقاري المصري، وهناك حوافز كبرى للمستثمرين، حيث نستثني مستلزمات الإنتاج، ونتواصل مع القطاع الخاص لحل أي أزمات أو مشكلات، لصالح التنمية، مؤكدًا أنّ أبواب الوزارة مفتوحة للجميع، ونقدم كافة التسهيلات والمبادرات لصالح التنمية ولصالح جموع المصريين.

وفرة الأراضي والتوسع في العمران

من جانبه، قال المهندس فتح الله فوزي رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إنّ القطاع العقاري حاليا يشهد نشاطًا ونهضة غير مسبوقة بسبب وفرة الأراضي والتوسع في العمران من 7% وحتى 15%، مشيرًا إلى أن جهات الولاية أصبحت متعددة، وهناك سرعة كبيرة في إتاحة الفرص الاستثمارية، وهناك حالة رواج وتسويق جيد.

وأوضح «فوزي» أنّ جميع مراحل المشروعات التي يتم طرحها الآن تباع فورًا، حيث لا يتم البدء في البناء قبل بيع الوحدات التي لم تبن بعد، وهو ما يعطي أحيانا انطباعًا بوجود حالة من الركود على العكس تمامًا، لأن الشركات لا تبني قبل البيع بالفعل.