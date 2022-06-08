تامر عبد المنعم يوقع بروتوكول تعاون مع نقابة المهن السينمائية

وقع المخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية، والفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية، بروتوكول تعاون لاستخراج تصاريح من النقابة للطلاب الحاصلين على شهادة من قصر السينما بالدراسات السينمائية الحرة، في إطار دور الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

أهمية بروتوكول التعاون

وينص البروتوكول الذي وقعه الثنائي مسعد فودة وتامر عبد المنعم، على أحقية الطالب الخريج من قصر السينما بالدراسات السينمائية الحرة، تقديم شهادته بالنقابة للحصول على تصريح للعمل.

وأعرب عبد المنعم، في تصريحات صحفية، عن سعادته الكبيرة بالبروتوكول، قائلا: «يعتبر هذا التعاون خطوة مهمة لحفظ حقوق الطالب خريج دراسات قصر السينما والثقافة السينمائية في العمل واستخراج التصاريح».

وأشار مدير عام الثقافة السينمائية، إلى أنه في ظل رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والمخرج هشام عطوة كرئيس للهيئة العامة لقصور الثقافة، سيكون هناك مجموعة من المفاجآت خلال الفترة المقبلة.

سينما الشعب

يذكر أن الفنان تامر عبد المنعم، كان قد أطلق مشروعا مؤخرا، يحمل اسم «سينما الشعب»، الذي انطلق بمعدل 5 قاعات في 4 محافظات مختلفة، في موسم عيد الفطر الماضي، إذ حقق المشروع نجاحا جماهيريا كبيرا، وعبر وقتها، عن سعادته البالغة بردود الأفعال الإيجابية على ما حدث، مؤكدا أنهم مستمرون في تطوير المشروع، وعرض جميع الأعمال السينمائية فيه.