إطلاق منصة «ديزني بلس» في أوبرا دبي الليلة

تنطلق منصة «ديزني بلس» التابعة لشركة «والت ديزني»، اليوم، في مصر و15 دولة أخرى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ديزني تحتفل بانطلاق منصتها

وتحتفل منصة ديزني بانطلاق منصتها، مساء اليوم، في حفل ضخم يقام داخل أوبرا دبي، بحضور عدد من ممثلي الشركة وصناع الأفلام، وممثلي وسائل الإعلام بعدد من البلدان العربية.

ديزني والمنصات التي تعرض عليها

تطرح منصة ديزني عبر منصتها عدد كبير من المسلسلات والأفلام الشهيرة، بالإضافة لمجموعة من الأعمال الأصلية التي يتم عرضها على المنصّة بشكل حصري من ديزني وبيكسار ومارفل وستار وورز وناشونال جيوغرافيك.

وتتيح المنصة لمشتركيها مشاهدة الأعمال الترفيهية مثل المسلسل الكوميدي «Only Murders in the Building»، إضافة إلي مسلسل تلفزيون الواقع «The Kardashians»، بجانب جميع مواسم المسلسلات الأشهر على الإطلاق «The Simpsons» و«Grey’s Anatomy» و«The Walking Dead».

ولا تخلو المنصة من نوعية الأفلام الكلاسيكية مثل «Avatar»، وكذلك فيلم الكوميديا والمغامرات المرشح لجائزة الأوسكار «رجل حُر» من بطولة رايان رينولدز.

وتوفر ديزني لمحبي نوعية أفلام الأبطال الخارقين مجموعة أفلام «مارفل» الشهيرة، ومنها الفيلم المرشح لجائزة الأوسكار «Shang-Chi and the Legend of The Ten Rings» و«Black Panther» و"Avengers: Endgame"، وأحدث مسلسلات مارفل على الإطلاق بما في ذلك «Moon Knight» للمخرج المصري محمد دياب، و«Ms. Marvel» الذي يُعرض اليوم ولأول مرّة عالميًا على ديزني بلس، حيث يقدّم أول شخصية مُسلمة من أبطال وشخصيات مارفل الخارقة.

وتتيح المنصة، تجربة مشاهدة عالية الجودة، على ما يصل إلى أربع شاشات في وقت واحد، وتنزيل العروض والأعمال المفضّلة بشكل غير محدودة على ما يصل إلى عشرة أجهزة، كما تتيح إمكانية إنشاء ما يصل إلى سبعة حسابات شخصية مختلفة، ويشمل ذلك السماح للآباء بإنشاء ملفات شخصية للأطفال للوصول إلى محتوى يناسب أعمارهم، من أجل مشاهدة آمنة لجميع أفراد العائلة.