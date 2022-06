«ديزني» تعلن رسميا دبلجة أفلام الأنيميشن باللهجة المصرية

أعلن تميم فارس، المدير التنفيذي لديزني في الشرق الأوسط، دبلجة أفلام الأنيميشن التي تنتجها الشركة إلى اللغة العربية واللهجة المصرية.

مؤتمر صحفي لـ ديزني في دبي

وأكد فارس، في المؤتمر الصحفي الذي أقامته ديزني في دبي، اليوم الثلاثاء، أن هذه الخطوة سببها حب الجمهور العربي للهجة المصرية، مضيفا أن الشركة تهدف لتقديم أفلام ملهمة خلال الفترة المقبلة، مع تحقيقها لعامل التسلية في الوقت نفسه.

وكشف فارس عن الإحصائيات الرقمية لديزني بلس في العالم، حيث وصل متابعوها إلى 137,7 مليون شخص، مشيرا إلى أن المنصة تسمح للأسر بفرض رقابة سهلة الاستخدام على المحتوى، وتحديد التصنيف العمري للمحتوى الذن يرغبون في متابعة أبنائهم له.

المخرج محمد دياب في ديزني

وحضر المؤتمر المخرج محمد دياب الذي أبدى سعادة بالغة إزاء عرض مسلسله «moon knight» على ديزني، معتبرا خروجه إلى النور حلما وتحقق.

وأكد دياب أنه لا يفكر في كونه أول مخرج عربي يتعاون مع مارفل لأن ما يعنيه حقا هو تقديم عمل جيد، لافتا إلى أن المنافسة كانت كبيرة ليكون هو مخرجا للعمل مع آخرين.

وتبدأ ديزني في عرض عدد من الأعمال على منصتها بداية من غد الأربعاء، ومنها المسلسل الكوميدي «Murders in the buliding» ومسلسل تليفزيون الواقع The Kardashians إضافة إلى نوعية الأفلام الكلاسيكية ومنها Avatar.

ومن ضمن الأفلام المعروضة سلسلة أفلام Marvel، ومسلسل الرسوم المتحركة «ماذا لو؟».

وتطلق ديزني منصة «ديزني بلس»، غدا الأربعاء، في احتفالية كبرى من المقرر إقامتها داخل أوبرا دبي، ويحضرها عدد من صناع الأفلام وممثلو وسائل الإعلام في الدول العربية.