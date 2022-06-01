منصة «ديزني» تعلن إتاحة أشهر أعمالها على منصتها الجديدة.. الشهر المقبل

أعلنت «ديزني»، عن مجموعة الأعمال الفنية التي ستتوفّر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على منصتها المقرر إطلاقها الشهر المقبل، في مصر و15 دولة أخرى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستوفّر المنصّة أكثر من 1,200 فيلم وما يزيد على 1,000 مسلسل و100 عرض من الأعمال الأصلية بشكلٍ حصري وسيُضاف إليها المزيد.

ووفقا لبيان صادر من منصة «ديزني» سيتمكّن المشتركون من مشاهدة أروع الأعمال الترفيهية، مثل المسلسل الكوميدي الأصلي الذي لاقى نجاحاً كبيراً بعنوان «Only Murders in the Building»، ومسلسل تلفزيون الواقع «The Kardashians» إلى جانب جميع مواسم المسلسلات الأشهر على الإطلاق «The Simpsons» و«Grey’s Anatomy» و«The Walking Dead».

منصة ديزني تقدم أفلاما متنوعة

تقدّم المنصّة أيضاً مجموعة متكاملة من الأفلام بدايةً من الأفلام الكلاسيكية مثل «Avatar»، ووصولاً إلى فيلم الكوميديا والمغامرات المرشح لجائزة الأوسكار «رجل حُر»، بطولة رايان رينولدز، إضافةً إلى كل ذلك، أكّدت المنصّة أنه سيتوفّر عند الإطلاق إمكانية مشاهدة جميع الأعمال المفضّلة لعشاق أفلام الأبطال الخارقين من عالم مارفل السينمائي، ومنها الفيلم المرشح لجائزة الأوسكار «Shang-Chi and the Legend of The Ten Rings» و«Black Panther» و«Avengers: Endgame» و«Black Widow» وأحدث مسلسلات مارفل، بما في ذلك «Moon Knight» و«WandaVision»، ومسلسل الرسوم المتحركة المذهل «ماذا لو؟».

وسيتمكّن المشتركون أيضاً من مشاهدة أروع القصص التي لطالما أحبوها من إنتاج ديزني وبيكسار، ومنها السلسلة الكاملة لأفلام «حكاية لعبة» و«مغامرة ذاتية»، والفيلم المرشّح لجائزة الأوسكار «لوكا»، ومن إنتاج استديوهات والت ديزني للرسوم المتحركة سيعرض الفيلم الفائز بجائزة الأوسكار «إنكانتو»، والذي يروي قصة عائلة «مادريغال»، ومغامراتهم اليومية غير العادية، وفيلم «كرويلا»، الفائز بجائزة الأوسكار من بطولة إيما ستون والتي تلعب دور شخصية «كرولا دي فيل» الشهيرة.

أعمال ديزني الكلاسيكية

ستقدّم المنصّة أيضاً إمكانية مشاهدة مجموعة أعمال ديزني الكلاسيكية الخالدة، مثل «سندريلا وعلاء الدين والأسد الملك وحورية البحر»، والتي ستتوفّر للمشاهدة إلى جانب الأفلام التي تم إنتاجها مؤخراً وحققت نجاحاً ضخماً مثل «ملكة الثلج، وملكة الثلج 2، ومولان»، كما سيتوفر أيضاً مئات من مسلسلات وأفلام ديزني القصيرة، بالإضافة إلى الحلقات والعروض المميّزة، ومنها «نشاطات نادي القائد: ميكي ماوس وHannah Montana».

تضم مكتبة الأعمال المتاحة أفلاماً وثائقيةً من إنتاج ناشونال جيوغرافيك، ومنها «The Rescue وFree Solo»، من تقديم المخرجَين والمنتجَين الحائزَين على جائزة الأكاديمية «إي تشاي فاسارهيلي»، و«جيمي تشين»، إلى جانب مسلسلات ناشونال جيوغرافيك الشهيرة مثل «تساؤلات جيف وغوردون رامزي: أسرار الطعام»، علاوةً على ذلك، سيُتاح للمشتركين مشاهدة أعمال ستار وورز ومنها مسلسل «The Book of Boba Fett»، وموسمَي «The Mandalorian»، وأحدث مسلسل من الأعمال الأصلية، وهو «Obi-Wan Kenobi»، بطولة «يوان مكغريغور».