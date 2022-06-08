ضحايا مستريح أكتوبر: «خد مننا 200 مليون جنيه وقال فلوسكم راحت»

تردد على مسامعنا كثيرًا اسم «المستريح» في الآونة الأخيرة، وما زالت هذه الظاهرة تتصدر المشهد، إذ كانت شعلتها من محافظة أسوان، وارتفع عدد الضحايا في مختلف المحافظات، وفي أكتوبر بمحافظة الجيزة، استحوذ «المستريح» على أموال حوالي 500 أسرة، بحصيلة تقدر بـ200 مليون جنيه.

فاجعة ضحايا المستريح

وأكد عدد من ضحايا مستريح أكتوبر، خلال حديث في بث مباشر مع «الوطن»، أن «المستريح أحمد نبيل» زعم توظيف أموالهم في تجارة السيارات وتأجيرها لهم، وذلك بتقديم أرباح مغرية بالنسبة لهم وهي 6 آلاف جنيه على كل 100 ألف، ما دفعهم للجري وراء الثراء وتقديم شقى العمر له، واستمر حوالي 9 أشهر يقدم الأرباح بشكل مستمر، حتى انقطع تمامًا عن الدفع ثم اختفى.

تقديم أرباح هائلة للضحايا

«عمرو»، أحد الضحايا، قال إن مستريح أكتوبر يدعى أحمد نبيل، ويمتلك معرضا كبيرا للسيارات في مدينة 6 أكتوبر ومحافظة بورسعيد، موضحًا: «ذاع صيت المستريح وسط الناس أنه شغال مع شركات البترول، وكان بيقدم أرباح هائلة ومغرية لأي حد»، مضيفًا أن المستريح وشركاءه وكان من بينهم شيخ داعية، استمروا في تقديم الأرباح ما يقرب من 9 أشهر حتى يكسبوا ثقتهم.

حيلة وهمية لجمع المال

«الناس دى كانت بتلم مبالغ كبيرة وصغيرة، لحد ما وصلوا لـ200 مليون جنيه من 500 أسرة، وفي يوم وليلة كل حاجة اختفت تمامًا، ومبقاش ليهم أثر» حسب حديث «عمرو»، مشيرًا إلى أنهم كانوا يشعرون بالاطمئنان أن هؤلاء الناس يمتلكون معرضًا للسيارات وشركة كبيرة وسجل تجاري، لكن كل هذا حيلة وهمية من أجل جمع المال من أكبر عدد من الضحايا.

المستريح: فلوسكم راحت ومش هترجع

وتابع «عمرو» أنهم عرفوا باختفاء هؤلاء الناس، عندما توقفوا عن دفع الأرباح، وأغلقوا معرض السيارات، فضلًا عن إغلاق هواتفهم الجوالة، قائلًا: «قدرنا نوصل لرئيس العصابة، وقالنا خلاص فلوسكم راحت، وأنا المسؤول عنها وربنا يسهل وأرجعهالكم، وأعطانا مواعيد كتير، ومفيش أمل منه واكتشفنا إنه أصلا مفيش شغل، هما كل ما يجمعوا شوية فلوس من الضحايا يدوها أرباح للضحايا التانيين، لحد ما جمعوا المبلغ»، مضيفًا أنه جرى إلقاء القبض على 3 من 6 أشخاص متهمين، بينما أحمد نبيل الرأس المدبر لم يقبض عليه بعد، كما أنهم جميعًا صادر ضدهم أحكام في قضايا جنائية.

شقى 30 سنة في الخارج

ضحية أخرى يدعى «دكتور ياسر»، قال إن شقيق أحد الشركاء جاره في العمارة السكنية، قائلًا: «هو قالي على الحوار ده، وأنا بحثت عن كل حاجة تخصهم ولقيتها طبيعية، لا تدل على إنهم نصابين، واتكلمت مع ناس مختلفة وقالوا إنهم معاهم من أكتر من سنتين»، مضيفًا، أنه في آخر 6 شهور قرر أن يستثمر ماله مع المستريح، وسلمهم 140 ألف دولار، معقبًا: «شقى 30 سنة في الخارج».

14 سنة صداقة تنتهي بالنصب

بينما أضاف «أحمد»، أن صديقا له يدعى «إبراهيم» منذ أكثر من 14 عامًا هو من أقنعه بتسليم فلوسه للمستريح، قائلًا: «إبراهيم صديقي في الشركة من زمان أوي وطلع هو أحد الشركاء معاهم، وكان بيستقطب ضحاياه من الشركة عشان عارف إنه معظمهم معاه مكافأة نهاية الخدمة، وطلعوا على المعاش المبكر، وقعد فترة يدي الأرباح، وبعد كده انقطع خالص وعرفنا إنهم هربوا بالفلوس».

محاضر الواقعة

وحرر ضحايا مستريح أكتوبر عدة محاضر بالواقعة، وهي: محضر جماعي رقم 3156 جنح أول أكتوبر لسنة 2022، ومحضر رقم 8559 لسنة 2022ـ إداري، وعريضة رقم 11850 لسنة 2022، ومحضر رقم 2546 إداري قسم ثان أكتوبر، ومحضر رقم 3051 إداري لسنة 2022 قسم ثان، ومحضر رقم 6943 جنح قسم ثان، مناشدين النائب العام اتخاذ كافة الإجراءات للقبض على هذا الشخص.