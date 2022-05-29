ضحايا مستريح المعادي: «خد بضاعتنا ونصب علينا في 100 مليون»

مازالت ظاهرة «المستريح» تتصدر المشهد، إذ انتشرت في مختلف المحافظات، التي اشتعلت شرارتها من أسوان، تكاثر عدد ضحايا «المستريح»، من أجل توظيف أموالهم، لكن «مستريح» المعادي سلك طريقا آخر في النصب على ضحاياه، وهي الاستيلاء على بضاعتهم بزعم شرائها منهم.

زعم شراء بضائعهم مقابل دفع 30% كاش

أكد عدد من ضحايا مستريح المعادي، خلال حديثهم في بث مباشر مع «الوطن»، أن «المستريح» زعم شراء بضائعهم مقابل دفع 30% كاش، و70% ورقة بنكية «شيك»، وعند ذهابهم لصرف المستحقات، يكتشفون الفاجعة الكبرى، وهي خلو الحساب من أي قيمة مالية، وعند الرجوع للمستريح، لا يستطيعون الوصول إليه، فر هاربا مع أموالهم «شقى العمر».

طلب مننا نورد للفنادق

من بينهم رامي مصطفى، قال إنه يعمل في مجال التوريدات الغذائية، لذلك أوهمه «المستريح»، بأنه يعمل مع فنادق كبيرة ومقاولات، قائلا: «طلب مننا نورد للفنادق وهنا جزء كاش وجزء شيكات بالفعل عملنا كدا ووردنا للمخازن، وسلمونا الكاش، ولما جه وقت صرف الشيك اكتشفت انه مفيش رصيد في الحساب»، موضحا أنه تواصل مع الشركة، التي قامت بطمئنته على ماله، لكن عند العودة إليها مرة أخرى، اكتشف أنه لا يوجد أثر للشركة، وتم تحرير محضرًا بقسم شرطة المعادي حمل رقم 8933 جنح المعادي لسنة 2012.

خد مني شقى عمري و أوهمنى ببيع «كبدة مستورد»

أضاف الحاج محمد، أنه تواصل مع شخص يُدعى سيد زهران، تابع لشركة «المستريح»، أوهمه ببيع «كبدة مستورد»، وعندما علم ببيعها مقابل 34 جنيها، وهي تباع بـ37، علم بنصب هذه الشركة، قائلا: «دا خد مني مليون و217 ألف، ولما عرفت إن الشركة دي بتحرق البضاعة كلمت سيد زهران، وروحنا لواحد اسمه أيمن، وقالنا إن الشركة دي بتاعته، وإن الراجل اللي باعله البضاعة مش تبعهم، وقالي أن الفلوس عندي وهتاخد كل يوم أحد دفعة، ولما روحت عشان أخد الدفعه الأولى قالي الراجل نصب علينا وخد مني 16 مليون جنيه».

بيتي اتخرب

تابع، أنه منذ ذلك الوقت، علم بأمر عملية النصب التي قامت بها شركة المعادي، «انا بعت اللي ورايا واللي قدامي وبيتي اتخرب، وسمعتي بقت في الأرض، عشان أعرف أسدد فلوس الناس»، مضيفا أنه أخذ توكيل سيارة، كتعويض عن جزء من فلوسه، لكنه اكتشف أن السيارة تقدر بقيمة 250 ألف جنيه، ولم يتم الدفع منها سوى 100 ألف جنيه، «وأنا اللي أسدد الباقي».

المستريح أخذ منه 37 طن سمسم

أوضح الحاج عبد الله، أن المستريح أخذ منه 37 طن من السمسم، ولم يسدد سوى ما يقرب من 150 ألف جنيه، قائلا: «أنا عرضت البضاعة على الفيس، وهو اتواصل معايا، وقالي تعالى مكتب سموحة في الإسكندرية، وقالي هيدفع جزء كاش وجزء شيكات وأعطاني 10 آلاف دولار دفعة، بس حبيت اتأكد الأول من الحساب البنكي، وطلع فيه حساب بالفعل عشان كدا أعطيتله البضاعة كاملة»، وعندما حان وقت سداد المستحقات الأولى، اكتشف أنه لا يوجد رصيد في الحساب البنكي، ذهب لأسرته في محافظة بني سويف ووالد «المستريح» أكد أنه لم يعلم شيئا عنه،

أعطاني نصف المبلغ وقالي خد الباقي شيكات

وتابع «أحمد»، أنه يعمل في مجال الخشب وأخذ منه المستريح بضاعة تقدر بـ500 ألف جنيه، قائلا: «عطاني نص المبلغ وقالي خد الباقي شيكات ولما روحت اسحب الفلوس مكنش فيه رصيد في الحساب كلمته عشان اقوله اللي حصل قالي ان فيه مشكلة وهتتحل ومن بعدها قفل تليفونه واختفى»، ناشد ضحايا مستريح المعادي المسئولين والجهات الأمنية باتخاذ الاجراءات اللازمة ضد هذا الشخص، فضلا عن التحقق من إعطاء أي سجل تجاري للشخص قبل تأيده، لأن هذا المستريح يملك 5 سجلات تجارية.