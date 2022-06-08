المجلس القومي لحقوق الإنسان يعقد اللقاء التشاوري الرابع ببني سويف

قال المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن بعثة فريق عمل المجلس برئاسة سعيد عبدالحافظ عضو المجلس، زارت محافظة بني سويف لتنفيذ عدد من اللقاءات مع التنفيذيين والمجتمع المدني، في إطار الخطة التنفيذية للحملة القومية لنشر ثقافة حقوق الإنسان.

وتابع البيان: «كان في استقبال وفد مجلس حقوق الإنسان، الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وبحضور بلال حبش نائب المحافظ، واللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، ورحب المحافظ بوفد المجلس، مشيدا بجهود السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس، في تعزيز حقوق الإنسان، وأثنى على دور المجلس في التوعية بحقوق الإنسان.

وفد «حقوق الإنسان» يلتقي المسؤولين التنفيذيين ببني سويف

والتقى وفد المجلس بالمسؤولين التنفيذيين بالمحافظة ووكلاء الوزارات ومديري المدريات ورؤساء المدن والمراكز السبعة بمحافظة بني سويف ومسؤولي وحدات حقوق الإنسان بالمراكز والمجالس المحلية ومسؤولي جامعة بني سويف وجامعة الأزهر ومسؤولي المجلس القومي للمرأة ومسؤولين من المجلس القومي للأمومة والطفولة.

خطة لنشر ثقافة حقوق الإنسان في 11 محافظة

وقال سعيد عبدالحافظ عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ومقرر لجنة نشر الثقافة، إن إعلان الدولة المصرية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، هي التزام من الدولة بتنفيذ خطة محددة من شأنها احترام حقوق الإنسان ونشر الوعي.

أضاف أنه جرى إنشاء لجنة جديدة بالمجلس وهي «لجنة نشر ثقافة حقوق الإنسان» التي قامت بإعداد حملة قومية موسعة بجميع المحافظات لنشر الثقافة من خلال إعداد فريق من المتطوعين من جميع الفئات المستهدفة.

وعرض «عبدالحافظ» خطة عمل لجنة نشر ثقافة حقوق الإنسان بالمجلس في 11 محافظة من محافظات الجمهورية خلال 2022 و2023.