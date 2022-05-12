وفد «حقوق الإنسان» يبحث تعزيز التعاون مع رئيسة مجلس النواب البلجيكي «صور»

التقى الدكتور بدر عبد العاطي سفير مصر لدى بلجيكا مع رئيسة مجلس النواب البلجيكي اليان تيل، بمرافقة كل من النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب محمد عبد العزيز وكيل اللجنة.

تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية البلجيكية

تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية البلجيكية، حيث رحبت رئيسة مجلس النواب البلجيكي بالحوار البرلماني القائم بين البلدين حول مختلف القضايا الثنائية التي تهم البلدين، ولاسيما في ضوء لقائها الهام مع رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي ببروكسل في ديسمبر الماضي.

وتم خلال اللقاء تناول التطورات الهامة والإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية بين البلدين في ضوء زيارة رئيس الجمهورية لبروكسل في فبراير الماضي، خاصة في جوانبها السياسية والاقتصادية والتجارية بالإضافة إلى العلاقات البرلمانية،. كما تم تناول عدد من الملفات السياسية بما فيها ملف حقوق الإنسان.

استكمال الحوار البرلماني بين مصر وبلجيكا

وجرى خلال اللقاء استعراض ما حققته مصر من انجازات اقتصادية واجتماعية وسياسية، بما في ذلك تعزيز المشاركة السياسية والارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان في ضوء إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمبادرة الرئاسية الأخيرة بإطلاق حوار سياسي شامل وتفعيل لجنة العفو الرئاسي.

وفي نهاية اللقاء نقل النائب طارق رضوان تحيات رئيس مجلس النواب لرئيسة مجلس النواب البلجيكي، وكذا تجديد دعوته لها لزيارة مصر لاستكمال الحوار البرلماني بينهما والذي بدأ في ديسمبر الماضي.