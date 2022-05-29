وفد من «حقوق الإنسان» بوزارة الداخلية يزور مستشفى سوهاج العام

قام وفد من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، تحت إشراف اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، والدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة، بزيارة لمرضى مستشفى سوهاج العام في الأقسام المختلفة، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

زيارة ضباط وضابطات وزارة الداخلية

وضم الوفد كلا من اللواء أشرف دياب، والعقيد عمرو عطا الله، والمقدم أحمد جعفر من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، والعميد محمد فوزي رئيس قسم حقوق الإنسان بمديرية أمن سوهاج، والمقدم أيمن الديب رئيس قسم الإعلام والعلاقات ورعاية أسر شهداء ومصابي الشرطة بمديرية أمن سوهاج، والمقدم إسلام العشري، وعدد من ضباط وضابطات وزارة الداخلية.

تقديم الهدايا للمرضى بمستشفى سوهاج

وكان في استقبال الوفد الدكتور إيهاب هيكل مدير مستشفى سوهاج العام، وعدد من أطباء المستشفى، وقام الوفد بزيارة المرضى داخل عدد من الأقسام المختلفة بالمستشفى، وقدموا لهم الهدايا، والتي تأتي في إطار مبادرة «كلنا واحد» التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح، رئيس الجمهورية، لتوطيد العلاقة بين جميع أبناء الوطن، كما قدم الوفد أيضا خالص تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المرضى.

على الجانب الآخر، عبّر المرضى عن سعادتهم الغامرة بتلك الزيارة التي كانت مفاجأة سارة بالنسبة لهم، داعين الله أن يحفظهم، وأن يحفظ رئيس الجمهورية، وأن يديم نعمة الأمن والأمان دائما في شتى ربوع وأنحاء مصر.