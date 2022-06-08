نشأت الديهي عن أزمة تجنيس محمد الشوربجي: ليس الأول ولن يكون الأخير

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك حالة من الجدل حول تجنيس لاعب الإسكواش المصري محمد الشوربجي، بالجنسية البريطانية وما إذا كان هذا يمثل خروج عن الوطنية أو أن إجراء له ما يبرره، موضحًا أن اللاعب يرى أن مصلحته في حمل علم دولة أخرى، فإما أن نهاجمه لكونه باع وطنه بثمن بخس، ومن الممكن أن نرى أن هذه حرية وهذا يحدث في جميع دول العالم، متسائلًا: «هل جميع اللاعبين المحترفين في قطر والأفارقة المحترفين في دول أخرى غير وطنيين».

7 آلاف طبيب تركوا مصر في أزمة كورونا وسافروا لبريطانيا

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»: «رب ضارة نافعة، وعلينا أن نضع أنفسنا مكان الآخر فهل هو أخذ القرار نتيجة ضغوط معينة واتخذ القرار بناءً على ذلك، أنا لست متعاطفًا ولست معترضًا»، موضحًا أن اللاعب محمد الشوربجي ليس الأول ولن يكون الأخير وهذا يحدث في جميع المجالات في الطب والتعليم وغيرها، فهناك 7 آلاف طبيب تركوا مصر في أزمة كورونا وسافروا لبريطانيا.

الألعاب الفردية في مصر مأساة سببها المحاباة

وتابع الإعلامي: «الناس ليه مهاجمتش على من يحصل على الجنسيات الأجنبية من رجال الأعمال ويعيش بيننا؟! نحن نكيل بأكثر من مكيال»، موضحًا أن صحيفة ما نشرت تقريرا منذ 5 سنوات بعنوان «مخطط أمريكي - بريطاني للسطو على نجوم الإسكواش المصريين»، معقبًا: «ليه نتعامل مع الإعلام على أنه كلام جرائد ولا ننتبه له، ليه المسؤولين لا ينتبهوا لأهمية الرأي الآخر، الألعاب الفردية في مصر مأساة سببها المحاباة».