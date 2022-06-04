نشأت الديهي: الامتناع عن توريد القمح خيانة.. «عيب ميصحش»

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أعلنت حصر الأراضي المنزرعة بالقمح ومقارنة الكميات الموردة، وهناك قرار وزاري من وزير التموين بتشكيل لجنة بكل وحد محلية على الأقل لحصر الأراضي المنزرعة بالقمح، وتوجيه إنذار كتابي لمن لم يقوم بالتوريد، وحال تخلف صاحب الحيازة أو المسؤول عنها عن الحضور أو ‏عدم تقديم المستند الذى يفيد قيامه بالتوريد سواء كان ذلك ‏بموجب علم وزن أو إيصال استلام المورد يتم عمل محضر ‏إثبات حالة بمعرفة اللجنة.

تم حساب قيمة الأقماح غير المسلمة بضعف القيمة ‏المقررة للتوريد

‏وأضاف «الديهي»، مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TeN»، اليوم السبت، أنه بموجب المحضر يتم تحرير ‏محضر جنحة ضد المزارع الذي لم يقم بالتوريد مدون به ‏المساحة المنزرعة للقمح والكمية المفروض توريدها وكمية ‏العجز، ويتم حساب قيمة الأقماح غير المسلمة بضعفي القيمة ‏المقررة للتوريد، لتكون قيمة أردب القمح غير المسلم بمبلغ ‏1770 جنيهاً، معربًا عن دعمه لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية، إذ إن الامتناع عن توريد القمح في هذا التوقيت خيانة وتخطي للقانون، حسب قوله.

الامتناع عن توريد القمح في هذا التوقيت خيانة وتخط للقانون

ووجّه الإعلامي نشأت الديهي حديثه للفلاحين: «عيب ما يصحش إحنا في أزمة اقتصادية عالمية طاحنة، عيب كل واخد حاجب القمح ومخبيه ميصحش، في حيازة وبتاخد أسمدة ومياه مدعمة، توريد القمح مش تفضل على الدولة في هذا التوقيت، والجميع يجب أن يذوب في الصالح العام»، معتبرًا أن الامتناع عن توريد القمح في هذا التوقيت خيانة وتخطي للقانون.