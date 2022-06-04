نشأت الديهي يهاجم المسؤولين في محافظة الدقهلية: «البلد مش هتتساب كده»

قال الإعلامي نشأت الديهي، إنّ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أعلنت اليوم السبت، عن هبوط التربة أسفل خط الطرد الرئيسي لمحطة رفع الصرف ‏الصحي بعزبة عقل بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية قطر 630 مم، الذي يمر من شارع العبور ‏بمدينة المنصورة مما يستدعي معه إيقاف المحطة تماما لحين الإصلاح وتخفيض ضغوط مياه الشرب عن ‏مدينة المنصورة.

لا يجوز مرور مثل هذه المشكلات دون محاسبة

وقال «الديهي»، خلال تقديمه برنامجه «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، للمسؤولين بالمحافظة: «انتو مكنتوش عارفين التربة وعملتوا اختبارات للتربة قبل عمل المحطة، إيه في المنصورة يتسبب في هبوط أرضي، أنا أشعر بضيق شديد من العمل بدون ضمير وبدون تحري الناحية العلمية فيما يتم، المشهد مزري وغير مقبول، ولا يليق بمحافظة ومدينة المنصورة الجميلة»، مضيفًا: «البلد مش هتتساب كده واللي يشوف غلط يصلحه، ومن أخطأ يجب أن يُحاسب، ولا يجب ولا يجوز ولا نقبل بوجود هذا الكلام».

الديهي: محافظ الدقهلية رفض إجراء مداخلة هاتفية معانا

وتابع الإعلامي نشأت الديهي: «تواصلنا مع المحافظ لمعرفة سبب الهبوط قال مش فاضي»، موضحًا خلال توجيه حديثه لمحافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار: «تعاملوا مع الإعلام على أنه شغل إحنا مش بنهزر إحنا بنشتغل أكتر منكم وخايفين على بلدنا، أنا مش طالبك نشرب قهوة مع بعض، لو مش بتحب الإعلام الإعلام مش بيحبك».