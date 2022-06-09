الأزهري: «مركز سلام» يجمع الطاقات والمواهب بنطاق عمل مؤسسي

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، إن «مركز سلام» لمواجهة التطرف، يمثل خطوة شديدة الأهمية من أجل تجميع الطاقات والمواهب في نطاق عمل مؤسسي، مشددا على أنه «نؤمن نحن بالمؤسسية.. المؤسسة سيتوفر فيها الإمكانيات والقدرات المختلفة».

الأزهري: شئ مشرف لمصر أن يكون لها تواجد مع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

وأضاف «الأزهري»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المركز قد عقد شراكة مهمة مع مركز مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة، ويرعي المكتب جهود دولية على مستوى العالم من أجل مكافحة الإرهاب بكل أنواعه وأشكاله، متابعا: «شيء مشرف لمصر أن يكون لها تواجد مع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب».

الأزهري: المؤتمر الدولي لمركز سلام لدراسات التطرف يعكس الريادة للدور المصري

واستطرد: «المؤتمر الدولي لمركز سلام لدراسات التطرف يعكس الريادة للدور المصري؛ إذ أن مصر هي قلب العالم الإسلامي، والمجمع هو الأول من نوعه، كما أن مصر هي من تتحدث في المنتديات الدولية باسم العالم الإسلامي بأسره، والتحصين والوقاية هو أهم ما يسعي المركز لتطبيقه».

وفي إطار آخر، أوضح مستشار رئيس الجمهورية، أن النبي صلي الله عليه وسلم كان الرحمة الكبرى التي أرسلها الله سبحانه وتعالي للعالمين، وكان له الكثير من الشمائل والمكارم النبوية التي دائما ما نقتدي بها، ونعمل على التحلي بها في حياتنا ومعاملاتنا مع الجميع.