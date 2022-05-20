أسامة الأزهري: الإخوان احتلوا العلوم الشرعية.. ويدخلون بيتك وأنت لا تدري

قال الشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، إن الأزمة الحقيقية مع جماعة الإخوان، ليست لقتلهم عددا من المسؤولين كالنقراشي باشا والخازندار، أو حادث المنشية عام 1952، أو ميلاد بذور التكفير من قبل مؤسسها حسن البنا، إذ أن كل تلك الأحداث المأساوية، هي القدر الأقل والأصغر من خطر الجماعة ووجودها.

كتب كثيرة للجماعة في البيوت

أضاف أسامة الأزهري، خلال استضافته ببرنامج «الحق المبين»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد الدريني، على فضائية «DMC»، أن الجماعة دائما ما تتسلل إلى غالب بيوتنا في أرض مصر، وتختبئ وراء عدد كبير من الكتب التي اطمئننا إليها، ووجدت في البيوت، وجرى نشر واسع لها، وهي الكتب التي نسجت ونشأت وكونت وتكون عقلية الجماعة.

وتابع: «أزمة الإخوان ليست في التكفير أو الأحداث، لكن في محاولة صناعة الثقافة الشائعة، وتغيير طريقة عمل العقول، وتلك الكتب التي سارت معتمدة لدى كثير من المنازل المصرية، تصنع طريقة تفكير إخوانية، حتى من هؤلاء الذين يرفضونهم ويعادونهم، لكنهم يجدون أنفسهم يفكرون بطريقتهم ويتبنون رؤيتهم في بعض الأمور».

احتلال العلوم الشرعية

أوضح مستشار الرئيس، أن من كثير العلوم تم احتلالها من قبل جماعة الإخوان والجماعات المتطرفة، بداية من الباحثين إلى الماجستير إلى الدكتوراه، على مستوى العلوم الشرعية، نزولا إلى الثقافة الشائعة بين عوام الناس، مضيفا: «أحيانا يوجد الإخوان في بيتك وأنت لا تدري، وكتاب فقه السنة للأستاذ سيد سابق، يملأ البيوت المصرية».