 أسامة الأزهري: الإسلام عظّم شأن العلم لأنه دين عقل وفهم

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، إن برنامج «يحب الجمال» انتهى إلى أن الإسلام دين عقل وفهم، كما عرض في قصة الإمام الشافعي وأحمد بن حنبل، حينما قال الأخير «لو فاتنا حديث بعلو وجدنا بنزول، لكن ماذا لو فاتنا عقل هذا الفتى الشافعي».

الإسلام عظّم شأن العلم

وأوضح «الأزهري»، خلال استضافته ببرنامج «يحب الجمال» مع الإعلامي أحمد الدريني، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الإسلام عظّم شأن العلم وكثرة الأوقاف التي تُنفق على العلم، خاصة في المدرسة المستنصرية التي يقول فيها الحافظ الذهبي «هكذا فليكن البر بالعلم وإلا فلا»، لافتا إلى أن مدارس بغداد كان يُضرب بها المثل في ارتفاع العماد وطيب المهاد ولطف الهواء وعذوبة الماء ورفاهية الطلاب وسعة الطعام والشراب.

الإسلام أعطانا الأدب الرفيع

وأشار «الأزهري» إلى أن الإسلام أعطانا الأدب الرفيع، خاصة في قصة ابن عباس مع زيد بن ثابت الذي كان ينام أمام بيته على التراب ولا يوقظه، وكان زيد يفعل ذلك رغبة في التعلم من ابن عباس بالرغم من أنه مؤيد بالجناب النبوي، ومع ذلك لم يأخذه الكبر وتصاغر أمام أساتذته ولزم الأدب معهم، مؤكدا أن الإسلام عقل وسلام وتعظيم للعلم والأدب، واكتشاف للمواهب كما في المنح الدراسية التي حدثت على مدار تاريخه.

الإسلام جاء رحمة للعالمين

وأكد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أن الإسلام جاء رحمة للعالمين كما في صور الأوقاف المختلفة التي تتضمن تحجيج من لا يستطيع الحج، وتزويج من لا يستطيع الزواج وإقامة أماكن لإقامة المطلقات والغاضبات، وأماكن للمرضى وللطيور والدواب والحيوانات الضالة حتى تشرب ماء نظيف، لافتا إلى أن الإسلام سراء وغنى وصلاح وولاية وربانية وحال مع الله.