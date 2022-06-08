التقديم لرياض الأطفال بالأزهر.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

تستعد المعاهد الأزهرية خلال الساعات المقبلة، لفتح باب التقديم لرياض الأطفال بالأزهر للعام الدراسي الجديد، خاصة وأن الأزهر الشريف يعلن فى كل عام دراسي جديد، فتح باب القبول إلكترونيا، لكل من مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الابتدائية الأزهرية بأنواعها (العادية- النموذجية- الخاصة)، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

التقديم لرياض الأطفال بالأزهر

ووفقا لمعايير التقديم لرياض الأطفال بالأزهر الخاصة بالعام الماضي، تقرر أن يكون الحد الأدنى لقبول مرحلة رياض الأطفال من سن 4 سنوات حتى سن 5 سنوات و11 شهرا و29 يوما، وفى الصف الأول الابتدائي، تقرر أن يكون الحد الأدنى 6 سنوات حتى سن 9 سنوات، وفي حال وجود أماكن شاغرة بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي يجوز النزول بالسن «6 أشهر» كحد أدنى لسن القبول.

شروط التقديم لرياض الأطفال بالأزهر

وفيما يتعلق بشروط التقديم لرياض الأطفال بالأزهر فتشمل الآتي:

أولا- يجوز النزول بسن القبول بمرحلة رياض الأطفال في حدود (ستة أشهر)، والنزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائي في حدود (ستة أشهر)، وذلك بخصوص المعاهد الأزهرية التي تتوافر بها هذه المرحلة، والتي لم تستوف كثافة الفصول بها، وذلك ممن توافرت في حقهم شروط القبول بهذه المرحلة وحتى اكتمال الكثافة بالمعاهد النموذجية، ويشترط توقيع ولي الأمر على إقرار بعدم التحويل من التعليم الأزهري إلى التعليم العام خلال مراحل الدراسة.

ثانيا- لا يجوز التقدم لأكثر من معهد في وقت واحد، ويؤخذ الإقرار اللازم على ولي الأمر بذلك.

ثالثا- يؤخذ إقرار على ولي الأمر بأن قبول أوراق ابنه ليس نهائيًّا إلا بعد ظهور نتيجة التنسيق المعتمد من الإدارة التعليمية والمنطقة التابع لها المعهد.

الأوراق المطلوبة في التقديم لرياض الأطفال بالأزهر

رابعا- وبخصوص الأوراق المطلوبة في التقديم لرياض الأطفال بالأزهر فتشمل الآتي: شهادة ميلاد أصلية كمبيوتر/ كشف طبي معتمد من التأمين الصحي بخلو نجله أو نجلته من الأمراض المعدية.

خامسا- الأوراق المطلوبة بعد إعلان نتيجة التنسيق هي: (شهادة ميلاد أصلية كمبيوتر/ كشف طبي معتمد من التأمين الصحي بخلو نجله أو نجلته من الأمراض المعدية / طلب التحاق- عدد (4) صور شخصية حديثة 4×6- عدد (5) أظرف يكتب عليها عنوان التلميذ المقبول أو التلميذة المقبولة، ويلصق على كل ظرف طابع بريد محلي).

سادسا- في حالة عدم استكمال الملف أو عدم حضور التلميذ أو التلميذة خلال خمسة عشر يوما من بدء العام الدراسي يعتبر قيده لاغيا وتخطر الإدارة التعليمية والمنطقة بذلك.

سابعا- المعاهد (العادية- النموذجية- الخاصة) التي بها قاعات رياض أطفال تستوفى كثافة الفصول من أطفال (رياض أطفال) السابقين بها أولا، ثم تستكمل الكثافة المتبقية من المتقدمين الجدد ممن تنطبق عليهم شروط القبول.

ثامنا- لا يجوز تصعيد التلاميذ المقيدة سابقا في المستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال للصف الأول الابتدائي، وإن كان السن يسمح بذلك وذلك منعًا للمساءلة القانونية.

تاسعا- على ولي الأمر متابعة إعلان نتيجة التنسيق بعد انتهاء مدة التقديم من خلال المعهد أو الإدارة التعليمية.