بوابة الأزهر تعلن رابط تقديم الصف الأول الابتدائي.. اعرف الشروط

أعلنت بوابة الأزهر، فتح باب التقديم في الصف الأول الابتدائي بداية من أول يونيو الجاري 2022، وحتى 30 يونيو، عبر الموقع الرسمي، وأرفقت رابطا للتسجيل، كما أوضحت الخطوات التي يجب اتباعها، ويستعرضها التقرير التالي.

بوابة الأزهر تقديم الصف الأول الابتدائي

وبخصوص ما أعلنته بوابة الأزهر عن تقديم الصف الأول الابتدائي فقد شهد عملية بحث من خلال عدد من أولياء الأمور خاصة عن رابط التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2022، من أجل تأسيس أبنائهم داخل أروقة المعاهد الأزهرية على تعاليم الأزهر وحفظ القرآن الكريم وتعلم مبادئ الشريعة.

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي عبربوابة الأزهر

وشملت خطوات بوابة الأزهر من أجل تقديم الصف الأول الابتدائي التسجيل عبر الرابط من هــنــا، مع ضرورة فحص وقراءة البيانات المطلوبة جيدا، داخل رابط التقديم بالأزهر، حتى يتمكّن ولي الأمر من التقديم الصحيح في الصف الاأول الابتدائي الأزهري.

البيانات المطلوبة للتقديم

وبخصوص البيانات المطلوبة عبر بوابة الأزهر تقديم الصف الأول الابتدائي فهي منقسمة إلى 3 بيانات، الأولى خاصة بالتلميذ، والثانية بولي الأمر، والثالثة بالمعهد:

بيانات التلميذ: الاسم بالكامل - شهادة الميلاد - الجنس - المرحلة التعليمية.

بيانات ولي الأمر: الاسم بالكامل كما هو في الرقم القومي - الرقم القومي - التليفون المحمول أو الأرضي.

بيانات المعهد المراد الالتحاق به: المنطقة الأزهرية - والإدارة التعليمية - ونوع المعهد - اسم المعهد.

الأوراق المطلوبة للتقديم في ابتدائي أزهر- ملف التقديم من المكتبات ومراكز الخدمات.

- ملء الاستمارة الصحية من الإدارة الصحية بالمراكز.

- 6 صور شخصية حديثة للطفل المتقدم.

- صور بطاقة شخصية للأب والأم سارية.

- صورة (فاتورة مياه أو كهرباء).

- دمغات تعليمية وصحية من مكاتب البريد.