عاجل .. «مدبولي» يشارك في مراسم تنصيب الرئيس الصومالي نيابة عن «السيسي»

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، إلى العاصمة الصومالية مقديشيو، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مراسم تنصيب الرئيس العاشر لجمهورية الصومال الفيدرالية، الرئيس حسن شيخ محمود.

وكان في استقبال رئيس الوزراء في المطار، نظيره الصومالي، محمد حسين روبلي، والسفير محمد الباز، سفير مصر بالصومال.

العلاقات المصرية الصومالية

وتأتي المشاركة المصرية رفيعة المستوى في مراسم التنصيب، تأكيدا على العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، منذ استقلال الصومال عام 1960، كما تأتي في إطار تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة، عزم مصر مواصلة تقديم كل الدعم الممكن للصومال الشقيق، من أجل بناء وترسيخ مؤسسات الدولة.

دعم مصري للصومال

ومن المنتظر أن يلتقى مدبولي خلال الزيارة، الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، لنقل رسالة تهنئة من الرئيس السيسي، وإعادة التأكيد على موقف مصر الراسخ في تقديم كل صور الدعم والمساندة للصومال وشعبه الشقيق.