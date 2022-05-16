من هو رئيس الصومال الجديد؟.. اختارته «تايم» ضمن الـ100 شخصية الأكثر تأثيرًا

عاد الرئيس الصومالي السابق حسن شيخ محمود إلى مقعد الرئاسة الصومالية للمرة الثانية، بعد تصويت أعضاء البرلمان، أمس، في انتخابات رئاسية تمت في قاعدة جوية تحت إجراءات أمنية مشددة، خوفًا من تعرُّض الانتخابات التي تأجلت لمدة عام كامل لهجوم مسلح من قبَل جماعات إرهابية، خاصة في ظل تزايدها بالآونة الأخيرة وسط ظروف اقتصادية صعبة، وجفاف لم ترَ الصومال مثله منذ 40 عامًا.

من هو الرئيس الصومالي الجديد؟

وينتمي الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى قبيلة هوية، ويشغل منصب رئيس حزب السلام والتنمية، وسبق أن اختارته مجلة «التايم» من بين الشخصيات المئة الأكثر تأثيرًا، كما يرتبط « شيخ محمود» بعلاقات وطيدة مع حركة الإصلاح المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين في الصومال، حيث سبق أن تعاون معهم في عدة مشاريع خيرية كبناء مدارس التعليم الأساسي والثانوي، ومرافق بالجامعات، ومستشفيات الأبحاث في الصومال.

الفوز على 36 منافسًا

وتمكن حسن شيخ محمود من الفوز على 36 منافسًا ترشحوا في الانتخابات الصومالية، كان أبرزهم الرئيس الصومالي المنتهية ولايته محمد عبدالله محمد، بأغلبية أصوات بلغت 214 صوتًا مقابل 110 أصوات.

ودخل حسن شيخ محمود في جولة إعادة ثالثة، ظهرت نتيجتها عند منتصف الليلة الماضية، وهو الفوز الذي استقبله الصوماليون بإطلاق النار في العاصمة مقديشيو احتفالاً بـ«شيخ محمود»، الذي تولى رئاسة الصومال من قبل في الفترة من 2012 وحتى 2017.

وقال حسن شيخ محمود، البالغ من العمر 66 عامًا، في أول تصريح له بعد فوزه بمقعد الرئاسة: «علينا المضيّ قدمًا ولسنا بحاجة إلى ضغائن ولا انتقام».

أجواء استثنائية

وجرت الانتخابات الصومالية الرئاسة في ظل أجواء استثنائية بعد تأجيلها لأكثر من عام، نتيجة حالة الاضطراب التي تشهدها البلاد بعد شن حركة الشباب العديد من الهجمات الإرهابية، فضلاً عن عمليات الخلاف والتنازع بين القبائل الصومالية لمختلفة وقوات الأمن.

واقتصرت المشاركة في التصويت على 328 نائبًا بعد حجب صوت واحد، وإلغاء 3 بطاقات اقتراع، حيث تمكن حسن شيخ محمود من تعويض خسارته أمام الرئيس المنتهية ولايته قبل 5 سنوات.