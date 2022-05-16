«بايدن» يقر خطة لإعادة نشر قوات برية أمريكية في الصومال

أعلن البيت الأبيض، اليوم، أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن، أقر خطة لإعادة نشر بضع مئات من القوات البرية الأمريكية إلى الصومال، وفق ما نقلته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.

خطة لإعادة نشر قوات أمريكية في الصومال

وحول التفاصيل فإن «بايدن» وافق على خطة لإعادة نشر عدة مئات من القوات البرية في الصومال، كما وقع الرئيس على استهداف نحو عشرة من قادة الشباب في الدولة التي مزقتها الحرب، وانسحب منها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلى حد كبير في الأسابيع الأخيرة له في منصبه.

وكان «بايدن»، وقع على أمر يأذن للجيش بنشر المئات من قوات العمليات الخاصة مرة أخرى داخل الصومال، ما يعكس إلى حد كبير قرار الرئيس دونالد ترامب، بسحب ما يقرب من 700 جندي بري كانوا متمركزين هناك، وفقًا لأربعة مسؤولين أمريكين مطلعين.

استهداف مقاتلي حركة الشباب

بالإضافة إلى ذلك، وافق «بايدن» على طلب البنتاغون بصلاحية دائمة لاستهداف حوالي عشرة من القادة المشتبه بهم في حركة الشباب الصومالية الإرهابية المرتبطة بالقاعدة، على حد قول ثلاثة من المسؤولين.

ويشار إلى أنّه منذ أن تولى «بايدن» منصبه، اقتصرت الضربات الجوية إلى حد كبير على تلك التي تهدف إلى الدفاع عن القوات الشريكة التي تواجه تهديدًا مباشرًا.

وستعمل قرارات بايدن، التي وصفها المسؤولون بشرط عدم الكشف عن هويتهم، على إحياء عملية مكافحة الإرهاب الأمريكية المفتوحة التي ترقى إلى حرب بطيئة الحرق من خلال ثلاث إدارات.

وتتناقض هذه الخطوة مع قراره العام الماضي بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان، قائلاً إن «الوقت قد حان لإنهاء الحرب إلى الأبد».

قال مسؤولون، إن بايدن وقع على الاقتراح الذي قدمه وزير الدفاع لويد أوستن الثالث في أوائل مايو. وفي بيان، أقرت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، أدريان واتسون، بهذه الخطوة، قائلة إنها ستتيح «معركة أكثر فعالية ضد حركة الشباب».