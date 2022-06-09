«التعليم العالي» تداهم عددا من الكيانات الوهمية خلال ساعات

أكد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع المعاهد والتنسيق، السيد عطا، أن لجان الضبطية القضائية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تواصل عملها بصورة جيدة وبقوة لملاحقة الكيانات الوهمية المزيفة التي تدعي انتسابها لوزارة التعليم العالي والجامعات الحكومية والخاصة داخل وخارج مصر، لافتا إلى أنه خلال الساعات المقبلة سيتم الإعلان عن مداهمة كبرى الكيانات الوهمية التي تدعي انتسابها لإحدى الجامعات، وتقدم خدمة تعليمية دون الحصول على تراخيص معينة وتمنح شهادات مزورة غير معتمدة.

أسماء المؤسسات التعليمية المعتمدة متاحة عبر منصات وزارة التعليم العالي المعتمدة

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على قطاع المعاهد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن لجان الضبطية القضائية نجحت الفترة الماضية في غلق وتشميع ومداهمة أكثر من 20 كيانا وهمي يقدم خدمة تعليمية وشهادات مزورة دون الحصول على أي سند قانوني، لافتا إلى أن الوزارة ولجان الضبطية بتوجيهات مباشرة من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، تواصل المداهمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة ظاهرة انتشار الكيانات الوهمية.

الكيانات الوهمية

وناشد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلاب وأولياء الأمور بضرورة التواصل مع الوزارة والأعلى للجامعات بشأن التأكد من اعتماد الكيانات التعليمية وتراخيصها وكذلك عدم الانسياق خلف مروجي الإعلانات للمؤسسات التعليمية غير المرخصة.