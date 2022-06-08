7 قرارات عاجلة للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة بشأن تنسيق 2022

أقر المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الجامعات الخاصة، بحضور الدكتور محمد حلمي الغُر أمين عام المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة المستقبل.

قرارات المجلس الأعلى للجامعات الخاصة

• ضرورة انتهاء كافة الجامعات الخاصة من امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021/2022 في مواعيدها وفق البرنامج الزمني المحدد لذلك.

• سرعة انتهاء كافة الكليات من إعلان نتائج امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021 - 2022، وذلك عقب انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات.

• الاستمرار في تقديم نتائج التقييم الدوري لمستوى وعناصر التحديث الشامل لمنظومة التعليم العالي بالجامعات الخاصة على مستوى اللوائح الدراسية وتحديث المناهج الدراسية والتحول الرقمي بكافة الجامعات الخاصة، مع التوجيه بإسراع لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات في مراجعة اللوائح المحدثة المقدمة من الكليات المختلفة، ووضع برنامج زمني يتم الالتزام به في مراجعة اللوائح الأكاديمية.

• فتح باب القبول للشهادات المعادلة (العربية والأجنبية ) اعتباراً من يوم السبت الموافق 18 يونيو 2022 بالجامعات الخاصة .

• وافق المجلس على قيام طلاب الثانوية العامة ( دفعتي 2020/2021 – 2021/2022) بالتقديم للجامعات الخاصة عقب انتهاء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية على أن يستمر التقديم حتى 30 سبتمبر.

الحد الأدنى للكليات بالجامعات الخاصة

• وافق المجلس على إعلان الحدود الدنيا للكليات المختلفة بالجامعات الخاصة عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة، وتحليل مؤشرات النتائج، بما يسمح بتحديد حدود دنيا عادلة للقبول بالكليات المختلفة، ويعرض المقترح الخاص بذلك على مجلس الجامعات الخاصة للتصديق عليه.

• وافق المجلس على تطوير آليات نظام تقديم وقبول الطلاب بالجامعات الخاصة وفق القواعد التالية:

• تقديم الطلاب إلى الكليات التي يرغبون في الالتحاق بها يتم مباشرة من خلال الموقع الإلكتروني لكل جامعة.

• التقديم للجامعات الخاصة لا يسبقه اختبارات قبول، ولكن يمكن إجراء اختبارات قدرات لبعض الكليات النوعية.

• تقوم الجامعات الخاصة بتسجيل الطلاب المتقدمين إليها على النظام المركزي التابع لمركز تقنية الاتصالات والمعلومات بجامعة المنصورة يوميًا.

• يتم قبول كل الطلاب المتقدمين للكليات بالجامعات الخاصة المختلفة طالما كان مجموعهم أعلى من الحد الأدنى وتوجد أماكن شاغرة بالكليات.

• في حال تقدم أعداد من الطلاب أكثر من الأماكن الشاغرة المتاحة بالكليات يتم اختيار الطلاب الأعلى مجموعاً أسوة بالمتبع في الجامعات الحكومية.

• يحق للطالب إلغاء تسجيله من جامعة ما للالتحاق بجامعة أخرى.

• تقديم الطلاب عملية دورية مستمرة يوميًا.