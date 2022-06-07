وزير الأوقاف: الاستخدام السياسي لجماعات التطرف تحدي يواجه عالمنا

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن تحديات المجتمعات والدول قد تختلف من آن لآخر لكنها لا تنتهي ما دامت المجتمعات قائمة، وأن أخطر تحدٍّ يواجه عالمنا اليوم هو الاستخدام السياسي لجماعات التطرف وتوظيفها لإفشال الدول والحكومات.

تفكيك الفكر المتطرف

وأضاف في كلمته نيابة عن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه إذا قصر أصحاب الحق في حقهم تمادى أهل الباطل في باطلهم، ونحن نؤمن بأهمية تفكيك الفكر المتطرف ومن ثم علينا الوقوف في المواجهة وخوض عملية البناء وسد الفراغات وتضييق الخناق على أهل الشر، وكذلك أن نتحوَّل من رد الفعل إلى الفعل.

ودعا إلى ضرورة العناية بالنشء والشباب وتحصينهم من خلال تكثيف العمل الميداني، ليكون الشباب قادرا على الصمود في وجه جماعات التطرف، وخاصة تلك الجماعات التي تدعم من بعض القوى السياسية لمحاولة إضعاف دولنا.

الإسلام دين السلام

وثمّن وزير الأوقاف الدور الذي يقوم بعه مركز سلام التابع لدار الإفتاء المصرية، قائلًا: «نحن من مؤتمر مركز سلام في بلد السلام نبعث رسالة سلام للعالم كله، مفادها أن ديننا هو دين السلام وتحيتنا هي السلام والجنة هي دار السلام وتحية الملائكة فيها السلام».

وأكد أن السلام لا يمكن أن يصنع من جانب واحد أو طرف واحد، ولا بد له من قوه تحميه، ونحن في هذا الوقت نمد أيدينا للدول كلها بالسلام لنكبح جماح التطرف الديني الذي ينتج بالضرورة عن العيش المشترك والحوار الحضاري، ولا شك أننا مع كل أسباب القوة سنظل ندافع بكل قوه عن ثقافة السلام وإحلال الحوار محل التناحر انطلاقًا من سماحة ديننا وعظمة القيم الإنسانية.