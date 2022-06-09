الرئيس الصومالي يشيد بدعم مصر التاريخي لـ«مقديشيو» منذ عام 1960

استقبل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على هامش مشاركته نيابة عن رئيس الجمهورية، في مراسم تنصيب رئيس الصومال، حيث نقل «مدبولي»، في بداية اللقاء، تهنئة وتحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الرئيس شيخ محمود.

توجيهات رئاسية بتقديم مختلف أوجه الدعم للصومال

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي بتقديم مختلف صور الدعم والمساندة الممكنة للصومال الشقيق، في كل المجالات التنموية والتدريبية والأمنية، مضيفاً أن مصر سوف تستمر على نهجها في مساندة الصومال، والوقوف إلى جانب تطلعات شعبه نحو التنمية والاستقرار والأمن.

من جانبه، أعرب الرئيس الصومالي «حسن شيخ محمود»، عن تقديره البالغ للمشاركة المصرية رفيعة المستوى في مراسم التنصيب نيابة عن الرئيس السيسي، كما طلب رئيس الصومال نقل تحياته البالغة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والذى يحرص دوما على دعم الصومال في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة.

شيخ محمود يشيد بدور مصر التاريخي في دعم دولته

وأشاد شيخ محمود بالدور المصري التاريخي في مساندة الصومال منذ استقلاله عام 1960، مؤكداً الحاجة إلى الدعم المصري للصومال في كافة المجالات التنموية، وكذا فى مجال تدريب الكوادر المدنية والأمنية.

واختتم مدبولي لقاءه مع الرئيس الصومالي بنقل دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى نظيره الصومالي لزيارة مصر، من أجل التباحث حول الموضوعات التي تهم الشأن الصومالي والعربي.