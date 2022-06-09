تبدأ مصلحة الضرائب المصرية تطبيق المرحلة السابعة من منظومة الفاتورة الإلكترونية، الأربعاء المقبل، بعد إخطار الشركات التابعة للمناطق الضريبة بمحافظات القاهرة الكبرى بضرورة الانضمام إلى تلك المرحلة من الفاتورة الإلكترونية التي ستبدأ منتصف الشهر الحالي بعد نجاح تطبيق المراحل الست السابقة.

تطبيق المرحلة السابعة من منظومة الفاتورة الإلكترونية

ووفقاً للموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية عبر الإنترنت، أعلنت أن الفرصة الأخيرة أمام الشركات والممولين بمناطق القاهرة الكبرى التي تشمل محافظتي القاهرة والجيزة والقليوبية هي الأربعاء المقبل الموافق 15 يونيو الحالي.

وفي شهر مارس 2022 أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية القرار الوزاري الذي يحمل رقم 208 لسنة 2022 بإلزام شركات المناطق الضريبية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية بضرورة الانضمام قبل منتصف يونيو الحالي إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية وهو ما يعني بشكل رسمي إلزام التجار والشركات المنضمين لها بإصدار فواتير إلكترونية لكافة مبيعاتهم من السلع أو عما يقدمونه من خدمات والتوقف عن الإصدار الورقي للفواتير.

انضمام كافة الشركات ضمن مركز كبار الممولين

ومنذ يونيو 2020 بدأت وزارة المالية، تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية بشكل تجريبي بانضمام عدد من الشركات قبل أن تطبقها بشكل إلزامي في منتصف شهر نوفمبر من عام 2022 ثم أعقبتها بتطبيق المرحلة الثانية في فبراير من العام التالي 2021 بعد ضم أكثر من 350 شركة ثم نجحت المالية في تطبيق المرحلة الثالثة، 15 مايو من العام الماضي بعد انضمام كافة الشركات المسجلين ضمن مركز كبار الممولين.

وقبل نهاية شهر سبتمبر الماضي ألزمت مصلحة الضرائب المصرية الممولين بمركز متوسطي الممولين بمحافظة القاهرة في المرحلة الرابعة من المنظومة ثم انضمت في المرحلة الخامسة في ديسمبر 2021 نحو 3738 شركة من الشركات المسجلة في مأموريتي الاستثمار والمساهمة بالقاهرة بشكل رسمي حتى طبقت المصلحة في شهر فبراير الماضي المرحلة السادسة وتستعد وزارة المالية في الوقت الحالي لتطبيق المرحلة السابعة الأربعاء المقبل.