الضرائب تحذر المواطنين. لا تشتروا أى سلعة دون إيصالات ضريبية إلكترونية

أصدر رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية قرارًا برقم 289 لسنة 2022، لإلزام الممولين والمكلفين الوارد أسماؤهم بالقائمة المرفقة بهذا القرار والمعلنة على الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية وعددهم 153شركة، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية «إيصالات ضريبية إلكترونية» عن الخدمات المؤداه أو السلع المباعة للمستهلك النهائى، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2022 .

الشركات الوارد أسماؤها بالقرار

وأوضح بيان لمصلحة الضرائب المصرية أن الشركات الوارد أسماؤهم بالقرار هى:

1. الراية للتجارة العامة والتوريدات

2. ثرايف لاداره المطاعم

3. دليفري هيرو مصر ديمارت ايجيبت

talabat - 4. ايجي مودا

5. delivery hero egypt. Talabat6.

6. السبيل للتجاره والتوزيع - حجازي جروب

7. ميراكو للتنمية والخدمات والتجارة - Miraco company.

8. شركة توب لاين

9. وادي النيل للتجارة

10. ميس تكبيره للمحجبات

11. شركة وادي النيل استورز

12. كارينا ستورز

13. اوول فودز-تسيباس

14. تسويق للتجاره والتوزيع15. الجميرا للتسويق

16. شركه مصر اكسبريس للتجاره والتوزيع17. راشيل و شريكها

18. جي اي جي للتامين مصر

19. المتحده للتجزئه

20. شركه الدسوقي للتجاره الدوليه

21. الشركه العامه لتجاره الجمله

22. ديجما للتجارة

23. الشروق للاسواق والمحلات التجارية

24. مصر للتجاره والاستثمار

25. الشرق للمكتبات

26. شركه مالتي فيتا لتغذيه الحيوان

27. انور وشركاه لينك

28. الشرق للسيراميك والبورسلين

29. جيمي لتجارة المصنوعات الجلديه

30. ورثه يحى عابدين

31. شركه بيوت الازياء الراقيه

32. المرشدى للتجاره

33. كايرو للحلويات

34. سايد واكس ايجيبت

35. زجاجى لزجاج السيارات

36. شركه الاسكندريه والسعوديه للمشروعات السياحيه

37. شركة النيل للصناعات النسيجية

38. شركه اسكان للتامين

39. ذا كوكرى كولتوريد لاداره المطاعم

40. المجموعه العالميه للمطاعم

41. طعمه للمحلات السياحيه

42. مفكو حلوان

43. الشركه الوطنيه للصناعه والتجاره الدوليه جرافينا

44. تاى هاوس للاستيراد والتصدير

45. العاب بيلي

46. شركه نجلاء جلال مسلم وشركاؤها

47. مينكس لمستلزمات المكاتب

48. سبتر انترناشيونال مصر للتجاره

49. موبايل بلس

50. العالميه للملابس الجاهزه

51. دريمز للفنادق العائمة52. حسين سيد حسين ابو العلا

53. ديندرلك للصناعه

54. ايليت جروب اي جى سى

55. المطعم اليابانى

56. Azasha57. Azdeg58. شركة ازدا

59. مونجينى للحلويات

60. شركه مركز البناء والديكور داري

61. كيماويات البناء الحديث

62. سويت سنت

63. ماى واى لادارة المطاعم

64. المستقبل لصناعة الملابس

65. بيتزا ستيشن

66. شطا لصناعه وتجارة الاقمشه والمفروشات

67. ريتيل برو

68. مطاعم مصر جندوفلى

69. فانتدج ايجيبت بابا جونز

70. ياس كلينك للمراكز الطبيه

71. شركه ديكاثلون ايجيبت

72. ابيكو التجاريه

73. ستارز للمشروعات الترفيهيه

74. كان زمان

75. ستيك لادارة النوادي الصحيه اتس فيشي

76. كريستال للتجاره و التوكيلات

77. أحمد شريف فتحى الفطايرى

78. هليوبوليس للمشروعات السياحيه البنللو سيراميك كافيه

79. مجموعه الريم للمنشئات السياحيه والفندقيه

80. اركان للتكنولوجيا الرقمي

81. المشير للاستيراد و التوزيع

82. الباشا ماركت

83. محسن الفيومى للصناعة والتجارة

84. ابا الدهب85. هيثم عزام للتجاره

86. كريم فريد طوبى وشركاه مكنه اوسكار

87. سينا تريد لخدمات المحمول

88. مونى هوم للاجهزه الكهربائيه

89. اتش ام ايه للتجاره و التوريدات

90. رع سبورت للاستيراد والتصديروالتوكيلات التجاريه

91. الفار التجاريه

92. دينا للاستثمارات الزراعية

93. دايس للملابس الجاهزه

94. رويال هاوس للتجارة95. موباكو للصناعه والتجاره96. سبينس ايجيبت97. ريتايل جروب ايجيبت98. يونايتد جروسرز / سعودي ماركت99. شركه ابوداود لتوزيع المواد الغذائيه والمشروبات100. شركه ابوداود للتوريدات

101. الشركة المصرية لتجارة ادوات المائدة

102. شركه ميراكو الدوليه للتجاره

103. مجموعه فيصل الرشيد وشركاهللتجاره العامه والمقاولات

104. تي ام اي للتجاره والمقاولات والانشاءات

105. اسواق عبدالله العثيم

106. العربي للمعادن الحديثه

107. ميكا تريد للتجاره والهندسه

108. بنده العالميه لتجاره التجزئه مصر

109. اتصال للتجارة

110. الشركه اللبنانيه السعوديه

111. شركه موكيت سينتر

112. الرملاوى للاغذية

113. ( القطريه الهنديه لانتاج الملابس حجابى )خالد عزالدين محمود صالح

114. محمد يوسف و محمد ابراهيم محمد محمد سعيد وشركاؤهم

115. داندى للملابس الجاهزه

116. كلو للتجاره

117. شركه جاليري الحي الثامن للتجارهوالتوزيع

118. النيل للملابس

119. الشركه العامه لمخابز القاهره الكبري

120. شركه جيزه للغزل والنسيج121. لابوار للمحلات السياحيه122. العربى للتجارة والصناعه123. شركة اس اس بي ايجيبت للمطاعم124. هارفست فودز125. العالميه لتجاره النجف والكريستال126. شركه عالم الزراعه والبيطره

127. الامار الغذائية – مصر

128. الهولنديه للايس كريم

129. الشركه الدوليه لمشروعات التصنيع الزراعي130. ادارة المطاعم السويسريه131. مكتبة الاسكندريه132. شركه المهندس للتامين133. المتحده للتجاره والاستشارات134. شركه جورميه ايجيبت دوت كوم للاغذيه

135. الشايع

136. شركه اتش ان اس جروب للاستثمارات العقاريهوالسياحيه

137. شركه ابوداود للتوزيع

138. شركة الاعتماد الحديثه للحلول والاعمال المتكاملة

139. فاريتي ملتيميديا ستور للتجاره

140. شركة فى أف أس تسهيل العالميه

141. شركة فاسكو ورلد وايد

142. اوبو ايجيبت للتجارة و التوزيع

143. فوود اند بيوند

144. الدهان لادارة المشروعات السياحيه

145. كورتيجانو للمطاعم

146. تربيزه لاداره الطاعم

147. تيما ايجيبت للبيع بالتجزئة

148. الشرق للتوريدات الهندسيه

149. محمد رضوان مارديني وشركاه

150. امير نبيل موريس و شركاه

151. شركه اس اند ايه للتجاره

152. سمارت كفريدج للتجاره

153. فاشون انترناشونال جروب

منظومة الإيصال الإلكتروني

وأشار " رئيس مصلحة الضرائب " أنه للاستفسارات والدعم الفني لهذه الشركات الملزمة بالإنضمام لمنظومة الايصال الالكترونى وفقا للقرار رقم 289 لسنة 2022 من خلال الإيميل التالى eReceipt.support@eta.gov.eg

وأضاف أن المجتمع الضريبي يمكنه الإطلاع على كافة المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الالكترونى من خلال (دليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى)

أو من خلال الاتصال على الرقم المختصر 16395