عنكبوت أحمد السقا يحقق 134 ألف جنيه بدور العرض أمس الأربعاء

حقق فيلم «العنكبوت» للفنان أحمد السقا، 134 ألف جنيه في دور العرض أمس، ليحتل المرتبة الثانية بين الأفلام المنافسة بعد فيلم «واحد تاني»، حسب تأكيد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

35 مليون جنيه، هو إجمالي إيرادات فيلم العنكبوت، منذ طرحه بدور العرض، ويعتبر الفيلم عودة كبيرة للفنان أحمد السقا وتعاون فيه مع منى زكي بعد غياب طويل، يصل إلى 6 سنوات .

دور أحمد السقا في فيلم العنكبوت

ويجسد الفنان أحمد السقا في فيلم العنكبوت، دور تاجر مخدرات يقع في العديد من المشكلات بسبب عمله، وهو ما يجعله طوال الوقت مراقبًا وحياته مهددة، في إطار من الأكشن طوال أحداث العمل.

آخر أعمال السقا

آخر أعمال أحمد السقا ومنى زكي معًا فيلم «من 30 سنة» في عام 2016، وحقق نجاحًا كبيرًا في موسم عيد الفطر، وحاز حينها على المركز الثاني في قائمة الأعلى تحقيقا للإيرادات، وشارك في بطولته كل من نور اللبنانية، شريف منير، رجاء الجداوي، ميرفت أمين، صلاح عبد الله، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.

الأفلام المنافسة لفيلم العنكبوت

فيلم واحد تاني، احتل المرتبة الأولى، حقق 55 مليون جنيه منذ طرحه بدور العرض، وتدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي حول البحث عن الشغف، ومحاولة إيجاد حلول وراء فقدان الشخص شغفه.

كما ينافس بدور العرض فيلم «زومبي» من بطولة علي ربيع، وفيلم «فارس» من بطولة أحمد زاهر، هو من إنتاج شركة الجذور للإنتاج السينمائي، وبطولة أحمد زاهر وإيمان العاصي وحسين فهمي وأحمد صفوت واللبنانية باميلا كيك.